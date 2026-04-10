Schwenninger Wild Wings präsentieren ihren ersten Neuzugang

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Schwenninger Wild Wings haben sich für die kommende Spielzeit mit Verteidiger Alex Peters verstärkt.

Der 29-jährige Kandier bringt internationale Erfahrung sowie ein vielseitiges Profil für die Defensive mit an den Neckarursprung.

Zuletzt stand Peters bei Lukko in der finnischen Liiga unter Vertrag und überzeugte dort durch seine stabile Defensivarbeit, ein gutes Positionsspiel sowie seiner Fähigkeit, das Spiel mit einem guten ersten Pass strukturiert aufzubauen. Darüber hinaus gilt der Linksschütze als läuferisch stark und durch seine körperliche Präsenz sehr verlässlich im eigenen Drittel. In seiner bisherigen Karriere sammelte Pieters Erfahrungen in der ECHL und AHL, wo er unter anderem für die Bakersfield Condors auflief, nach dem die Dallas Stars ihn ursprünglich im 2014er NHL-Draft gezogen hatten.

„Ich war bereit für eine neue Herausforderung und nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Wild Wings hat sich das absolut nach dem richtigen Schritt angefühlt. Jetzt freue ich mich auf eine neue Kultur in Deutschland und besonders auf die leidenschaftlichen Fans in den Stadien. Ich möchte meine Art zu spielen bestmöglich einbringen und dem Team helfen gute Ergebnisse zu erzielen“, sagt der Kanadier, der in der abgelaufenen Saison auch auf neun Einsätze in der Champions Hockey League zurückblicken kann.

Mit der Verpflichtung von Peters gewinnen die WILD WINGS einen Spieler, der sowohl sportlich als auch charakterlich ins Profil passt. „Alex Peters ist ein Verteidiger, der genau die Attribute mitbringt, die wir für unsere Spielidee benötigen. Er ist sehr klar in seinem Spiel und bei seiner Größe ein guter Schlittschuhläufer. Mit seiner physischen Robustheit arbeitet er konsequent in der Defensive und bringt gleichzeitig die Ruhe und Qualität mit, um unser Aufbauspiel zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft Stabilität geben und sich schnell in unsere Struktur einfügen wird“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.