Schwenninger Wild Wings lösen Vertrag mit Stürmer auf

Schwenningen. (PM Wild Wings) Nach finalen Gesprächen zu Beginn dieser Woche verständigten sich die Wild Wings und Zach Senyshyn auf eine sofortige Auflösung des gemeinsamen Arbeitspapiers.

Damit endet die Zeit des kanadischen Angreifers am Neckarursprung nach zweieinhalb Jahren vorzeitig. Die WILD WINGS wünschen Zach Senyshyn für die weitere berufliche wie private Zukunft alles Gute.

Durch diese Personalentscheidung werden auch die Überlegungen hinsichtlich der möglichen elften Importstelle vorangetrieben. „Wir haben jetzt Klarheit über den Status quo und wollen daraus die bestmögliche Entscheidung treffen, um unseren Kader noch einmal sinnvoll zu ergänzen“, sagt WILD WINGS Geschäftsführer Stefan Wagner.

Vor der Pause im Rahmen der Olympischen Spiele stehen die Wild Wings von Freitag bis kommenden Dienstag gegen Köln, Ingolstadt und München noch dreimal in der PENNY DEL auf dem Eis.

