Schwenninger Wild Wings komplettieren ihr Trainerteam

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit dem 374-fachen ehemaligen NHL-Spieler Jack Skille als neuem Assistenztrainer können die Neckarstädter ihr Trainerteam für die neue Saison komplettieren.

Nach einer beeindruckenden Spielerkarriere, in der Skille unter anderem in der ersten Runde an 7. Stelle von den Chicago Blackhawks im Entry-Draft gezogen wurde, und die den US-Amerikaner in der Saison 2019|20 auch nach Nürnberg führte, soll nun auch die Trainerkarriere bei den Blau-Weißen so richtig Fahrt aufnehmen. In der vergangenen Spielzeit sammelte der 39-Jährige als Assistent bereits wichtige Erfahrungen an der Bande für die Utah Grizzlies in der ECHL.

„Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, Teil des Stabs der Schwenninger Wild Wings zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Wild Wings in der kommenden Saison zu unterstützen, mit Steve Walker zusammenzuarbeiten, unseren Spielern jeden Tag zur Seite zu stehen und wieder mit meiner Familie in Deutschland zu leben. Die DEL ist eine großartige Liga, und ich könnte nicht glücklicher sein, die Gelegenheit zu haben, den Jungs dabei zu helfen, sich auf die Saison vorzubereiten, sich weiterzuentwickeln und im Wettbewerb zu bestehen“, bringt Jack Skille seine Vorfreude zum Ausdruck.

Mit Cam MacDonald [Torwarttrainer], Hendrik Kolbert [Athletiktrainer], Kevin Richter [Techniktrainer] und Ben Walker [Videoanalyst|Athletiktrainer] hat Chefcoach Steve Walker seinen Stab für die kommende Spielzeit beisammen. Mit Blick auf seinen neuen Co sagt er folgendes: „Mit Jack gewinnen wir einen Mann, der auf höchstem Niveau und auf der ganzen Welt gespielt hat. Er war in den letzten sieben Jahren in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich und als Trainer tätig und wird einen reichen Erfahrungsschatz in unser Team einbringen. Zudem verfügt er über ein tiefes Verständnis für den Eishockeysport. Sein Trainingsstil wird unsere Spieler ansprechen und sie in allen Bereichen ihrer Entwicklung unterstützen. Er ist ein sehr energiegeladener Mensch, hat eine große Leidenschaft für das Unterrichten und möchte unsere Spieler besser machen. Er wird eine großartige Bereicherung für unser Trainerteam sein.“

102 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro