Schwenninger Wild Wings haben einen neuen KapitÃ¤n – Vier Assistenten teilen sich das „A“ in den Heim- und AuswÃ¤rtsspielen

Schwenningen. (PM Wild Wings) Neuzugang Thomas Larkin wird in der kommenden Spielzeit mit dem „C“ auf der Brust, für die die Wild WIngs auflaufen.

Aus einer Gruppe an Führungsspielern, die die Mannschaft selbst bestimmte, entschied sich Headcoach Steve Walker für den italienischen Nationalspieler, der bislang auf 310 Einsätze in der DEL kommt.

„Wir hatten natürlich eine Vorstellung, wer die Leader im Team sein könnten. Uns war es aber sehr wichtig, auch die Mannschaft an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Es hat sich dann eine Gruppe herauskristallisiert, die unsere Einschätzung bestätigt hat. Dann war es relativ einfach für uns, dass der Kapitän und seine Assistenten aus dieser Gruppe kommen“, beschreibt Steve Walker die Entscheidung des Trainerteams.

Die vier Assistenten sind die beiden Verteidiger Daryl Boyle und Will Weber sowie die Stürmer Ken André Olimb und Daniel Pfaffengut. Unter den genannten Akteuren werden sowohl die Spiele in der Helios Arena als auch die Auswärtsspiele gleichmäßig aufgeteilt.

Der frischgebackene Kapitän geht sein Amt voller Vorfreude, aber auch mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein an. „Es ist eine unglaubliche Ehre insbesondere mit der Gruppe, die wir hier haben. Ich bin jetzt eben derjenige, der die Hand des anderen Kapitäns vor dem Spiel schüttelt. Abgesehen davon ist es eine großartige Mannschaft, bestückt mit vielen Anführern, die sich um die Kabine kümmern. Am Ende ist alles in unserem Sport immer eine Teamleistung.“

