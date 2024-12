Schwenninger Wild Wings gelingt 4:2 Coup in KÃ¶ln

Köln. (MR) Zwei Tage nach dem Derbysieg gegen Mannheim konnten die Schwenninger Wild Wings auch auswärts den Tabellenvierten Kölner Haie in die Schranken weisen....

Köln. (MR) Zwei Tage nach dem Derbysieg gegen Mannheim konnten die Schwenninger Wild Wings auch auswärts den Tabellenvierten Kölner Haie in die Schranken weisen.

Die Haie hatten die letzten drei Ligaspiele gewonnen, Schwenningen kam mit dem deutlichen 6:2 Sieg gegen Mannheim im Rücken in die Domstadt. Die Haie überwinden mit den heute wieder über 17.000 Zuschauern eine magische Zuschauerzahl: bis jetzt haben schon über 200.000 Fans die Lanxess Arena besucht. Doch was die Kölner Fans heute hier sahen im Startabschnitt, war sicher nicht das, was sie erwartet oder erhofft hatten. Die Haie fielen hauptsächlich mit Fehlpässen und Puckverlusten auf. Aufs Tor brachten sie ganze 3 (!) Schüsse. Besser machten es die Gäste aus dem Schwarzwald, sie brachten immerhin 11 Schüsse an, die zunächst sichere Beute von Pantkowski wurden. Nachdem auch der Ex-Kölner Uvira gescheitert war – er reklamierte, dass er unfair behindert worden war und wollte hier eine Strafe haben -, musste Pantkowski aber doch hinter sich greifen (17.). Und genau 60 Sekunden später war er ein zweites Mal geschlagen. Doch die Haie fanden die Antwort, Storm setzte sich über links durch und fand die Lücke (19.), sodass es mit dem knappen Rückstand erstmalig in die Kabinen ging.

Das erste Drittel komplett verschlafen

Auch im zweiten Durchgang lief es nicht für die Hausherren, man tat sich schwer mit eigentlich allem. Die Gäste gewannen mehr Zweikämpfe und auch die Laufduelle gegen den Tabellenvierten. In der 28. Spielminute konnten die Wild Wings ihren Druck mit dem dritten Tor „vergolden“. Und dann tauchte auch Justin Schütz wieder auf, der mehrere Spiele verletzt hatte passen müssen. Aus der Drehung schweißte er den Puck ein zum Pausenstand von 2:3. Die Haie starteten mit einem Powerplay, das sie aber nicht nutzen konnten. Danach gerieten sie selbst in Unterzahl. Es gab viel Druck auf das Kölner Tor, viele Spieler und Schläger am Torkreis oder auch darin. Der Puck dann auch, und es wurde „Tor“ angezeigt. Zwar schauten sich die Unparteiischen die Szene nochmals an, fanden aber nichts Regelwidriges. Da war Sebastian Uvira bereits ausgeschieden, der einen Schlagschuss von Austin mit dem Gesicht geblockt hatte. Jetzt liefen die Domstädter wieder zwei Toren hinterher. Sehr früh blieb Pantkowski auf der Bank für den sechsten Feldspieler. Doch es sollte nichts mehr werden. Justin Schütz gab hinterher im Interview bei Magenta zu Protokoll, dass man „in dieser Liga, wenn man erfolgreich sein möchte, nicht ein Drittel, ja nicht einmal 10 Minuten verschlafen darf. Das haben wir heute leider gemacht. Die Schwenninger haben uns das Leben schwer gemacht, sie haben immer sehr dicht am Mann gestanden, dagegen sind wir nicht angekommen.“

Stimmen zum Spiel









Es spielten:

KEC – 30 Mirko Pantkowski – 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 62 Parker Tuomie; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 57 Brady Austin, 91 Moritz Müller – 18 Josh Currie, 21 Juhani Tyrväinen, 10 Justin Schütz; 5 Robin van Calster – 92 Håkon Hönelt, 33 Tim Wohlgemuth, 46 Kevin Niedenz

SWW – 60 Joacim Eriksson – 37 Thomas Larkin, 54 Ben Marshall – 9 Philip Feist, 88 Kyle Platzer, 73 Matt Puempel; 53 Alex Trivellato, 78 William Weber – 89 Zach Senyshyn, 10 Mirko Höfflin, 47 Alexander Karachun; 6 Daryl Boyle, 4 Jordan Murray – 94 Phil Hungerecker, 90 Tylor Spink, 96 Tyson Spink; 16 Arkadiusz Dziambor – 3 Teemu Pulkkinen, 93 Sebastian Uvira, 18 Danirl Neumann

Die Tore erzielten:

0:1 (16:18) Feist (Platzer, Neumann)

0:2 (17:18) Tylor Spink (Hungerecker)

1:2 (18:42) Storm (Kammerer, Aubry)

1:3 (27:07) Tyson Spink (Spink, Dziambor)

2:3 (35:11) Schütz (Currie, Tyrväinen)

2:4 (44:39) Senyshyn (Karachun, Puempel) PP1



Schiedsrichter: 11 Sieko Hunnius, 19 Benjamin Hoppe (50 Jiri Ondracek, 59 Jonas Reinold)



Strafen: KEC – 8 Min.; SWW – 14 Min.



Zuschauer: 17.523

Fotostrecke zum Spiel

Haie - Wild Wings © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024



