Schwenningens Peter Spornberger spielt fÃ¼r Italien bei der WM: â€žFrankreich wird unser wichtigstes Spielâ€œ

Helsinki. (MR) Der Deutsch-Italiener Peter Spornberger von den Schwenninger Wild Wing spielt aktuell seine zweite Eishockey Weltmeisterschaft für die „Azzuri“.

Der 23-jährige Verteidiger sieht sein Team auf einem guten Weg, man müsste nur mehr auf das Tor schießen.

In der gleichen Gruppe wie Deutschland spielend steht die Begegnung gegen Deutschland in seiner Wunsch-Scala ganz oben, am liebsten natürlich, wenn dann auch sein Mannschaftskollege aus dem Schwarzwald, Alexander Karachun, aufgetellt ist.

Auch auf die Begegnung mit Alex Ehl freut er sich, mit dem er zusammen zur Schule gegangen ist.

Als wichtigstes Spiel für sein Team bei dieser WM sieht er aber die Begegnung gegen Frankreich, da diese wahrscheinlich über Gruppenverbleib oder Abstieg entscheiden wird.

Peter Spornberger im Interview