Schwenningens neuer Goalie-Coach kommt vom Ligarivalen LÃ¶wen Frankfurt

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die nach dem Abgang von Jaakko Valkama vakante Position des Torwarttrainers übernimmt zur kommenden Spielzeit Josh Robinson, der zuletzt drei Jahre für die Löwen Frankfurt in derselben Position aktiv war.

Wie in der Mainmetropole wird sich der US-Amerikaner auch am Neckarursprung zusätzlich um das Videocoaching und Teile der Spielanalyse kümmern.

Die meiste Zeit seiner aktiven Karriere verbrachte Josh Robinson in der ECHL, wobei er auch auf Einsätze in der AHL zurückblicken kann. Den Wechsel vom aktiven Spieler zum Coach vollzog er bei den Florida Everblades 2017 zunächst in einer Doppelfunktion.

„Es ist großartig für mich zukünftig ein Teil der Wild Wings zu sein. Was in der letzten Saison auf dem Eis offensichtlich war, hat sich in den Gesprächen mit Steve Walker, Stefan Wagner und auch mit Joacim Eriksson bestätigt. Schwenningen bewegt sich in die richtige Richtung und möchte viele Dinge weiter vorantreiben. Ich freue mich darauf meinen Schwung mit in das Torwarttraining und meine Aufgaben bei der Videoanalyse zu bringen“, blickt der 34-jährige Familienvater auf sein Engagement in Schwenningen voraus.

Mit Steve Walker [Cheftrainer], Tim Kehler [Assistenztrainer] sowie Hendrik Kolbert [Athletiktrainer], Kevin Richter [Techniktrainer] und eben Josh Robinson, gehen Wild Wings zahlenmäßig wieder mit dem gleichen Aufgebot wie zuletzt in die neue Runde. „Wir konnten das Trainerteam mit Josh gut und kompetent ergänzen und freuen uns in dieser Zusammenstellung die neue Saison in Angriff nehmen zu können“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.