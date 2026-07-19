Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Schwenninger Wild Wings Schwenningens neuer Center kommt mit einem erfüllten NHL-Traum und acht Jahren KHL-Erfahrung zu den Wild Wings
Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Schwenningens neuer Center kommt mit einem erfüllten NHL-Traum und acht Jahren KHL-Erfahrung zu den Wild Wings

19. Juli 20261 Mins read80
Share
Curtis Valk - © NHL Media
Share

Schwenningen. (PM Wild Wings) Zuwachs für den Kader der Neckarstädter.

Mit dem Kanadier Curtis Valk, der auch im Besitz der kasachischen Staatsangehörigkeit ist, können die Wild Wings einen namhaften Angreifer unter Vertrag nehmen.

Ungedraftet schaffte es der 33-jährige Linksschütze bis in die NHL, wobei er in der AHL und später insbesondere in der KHL zu überzeugen wusste. Besonders beeindruckend sind dabei seine Stats in den Playoffs – mit 32 Punkten in 47 Partien. Während seiner vier Spielzeiten beim Team aus Astana lief er in der Saison 2021|22 auch gemeinsam mit WILD WINGS-Verteidiger Eric Martinsson auf. Für das kasachische Nationalteam nahm Curtis Valk an zwei IIHF-Weltmeisterschaften teil und erzielte dabei acht Punkte in 14 Spielen.

Nach einem kurzen Abstecher zum HC Lugano liegt der volle Fokus des technisch versierten Angreifers nun auf den Wild Wings. „Ich freue mich riesig darauf, in dieser Saison bei den Wild Wings einzusteigen. Meine Frau und ich haben ausschließlich Gutes über die Mannschaft, die Städte und die Fans gehört. Ich hoffe, dass ich dem Team in dieser Saison dabei helfen kann, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, und freue mich darauf, euch alle bald kennenzulernen“, richtet der Neuzugang erste Worte Richtung Schwenningen.

Für Stefan Wagner, Geschäftsführer der Neckarstädter, neigt sich ein intensiver Transfersommer so langsam dem Ende entgegen: „Wir sind extrem glücklich, auf dem äußerst umkämpften Markt einen Mittelstürmer seiner Klasse von uns überzeugt zu haben. Mit Curtis Valk haben wir einen Spieler bekommen, der als Leader vorangeht. Einen starken Bullyspieler, der sowohl Spielmacher ist als auch jemand der selbst abschließt. Ob und in welcher Form wir vor dem Saisonstart nochmals aktiv werden, wird sich zeigen.“

Somit haben die Blau-Weißen aktuell neun Importlizenzen [G: Eriksson | D: Martinsson, Peters, Schemitsch| F: Cornel, Lebster, Ortega, Platzer, Valk] vergeben.

Der Kader umfasst momentan zwei Goalies, zehn Verteidiger und dreizehn Stürmer. Danny O’Regan kann aus persönlichen Gründen nicht vor November ins Spielgeschehen eingreifen, könnte dann aber wieder, und natürlich nicht nur für die WILD WINGS, eine Option werden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Curtis Valk @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

58
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
Previous post Tatsächlich?! Wer hätte das gedacht: Das Power Break geht schon in seine 15. Saison

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Rückschlag in der Kaderplanung: Vertrag mit Patrick Kudla wegen schlechter Fitnesswerte aufgelöst!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie und Patrick...

By19. Juli 2026
Herforder EVTransfer-News

Nächster Neuzugang bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet den nächsten Neuzugang für...

By19. Juli 2026
! +Löwen FrankfurtTransfer-News

„Vom ersten Kontakt an war zu spüren, wie gerne er für die Löwen Frankfurt spielen möchte“ – Tempospieler Austin Wagner kommt nach Frankfurt

Frankfurt. (Löwen) Mit hohem Tempo biegen auch die Löwen Frankfurt auf die...

By19. Juli 2026
Herner EVTransfer-News

HEV verpflichtet junges Abwehrtalent Jesper Müllejans!

Herne. (PM HEV) Mit Jesper Müllejans können die Miners eine weitere Personalie...

By18. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten