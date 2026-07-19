Schwenningens neuer Center kommt mit einem erfüllten NHL-Traum und acht Jahren KHL-Erfahrung zu den Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Zuwachs für den Kader der Neckarstädter.

Mit dem Kanadier Curtis Valk, der auch im Besitz der kasachischen Staatsangehörigkeit ist, können die Wild Wings einen namhaften Angreifer unter Vertrag nehmen.

Ungedraftet schaffte es der 33-jährige Linksschütze bis in die NHL, wobei er in der AHL und später insbesondere in der KHL zu überzeugen wusste. Besonders beeindruckend sind dabei seine Stats in den Playoffs – mit 32 Punkten in 47 Partien. Während seiner vier Spielzeiten beim Team aus Astana lief er in der Saison 2021|22 auch gemeinsam mit WILD WINGS-Verteidiger Eric Martinsson auf. Für das kasachische Nationalteam nahm Curtis Valk an zwei IIHF-Weltmeisterschaften teil und erzielte dabei acht Punkte in 14 Spielen.

Nach einem kurzen Abstecher zum HC Lugano liegt der volle Fokus des technisch versierten Angreifers nun auf den Wild Wings. „Ich freue mich riesig darauf, in dieser Saison bei den Wild Wings einzusteigen. Meine Frau und ich haben ausschließlich Gutes über die Mannschaft, die Städte und die Fans gehört. Ich hoffe, dass ich dem Team in dieser Saison dabei helfen kann, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, und freue mich darauf, euch alle bald kennenzulernen“, richtet der Neuzugang erste Worte Richtung Schwenningen.

Für Stefan Wagner, Geschäftsführer der Neckarstädter, neigt sich ein intensiver Transfersommer so langsam dem Ende entgegen: „Wir sind extrem glücklich, auf dem äußerst umkämpften Markt einen Mittelstürmer seiner Klasse von uns überzeugt zu haben. Mit Curtis Valk haben wir einen Spieler bekommen, der als Leader vorangeht. Einen starken Bullyspieler, der sowohl Spielmacher ist als auch jemand der selbst abschließt. Ob und in welcher Form wir vor dem Saisonstart nochmals aktiv werden, wird sich zeigen.“

Somit haben die Blau-Weißen aktuell neun Importlizenzen [G: Eriksson | D: Martinsson, Peters, Schemitsch| F: Cornel, Lebster, Ortega, Platzer, Valk] vergeben.

Der Kader umfasst momentan zwei Goalies, zehn Verteidiger und dreizehn Stürmer. Danny O’Regan kann aus persönlichen Gründen nicht vor November ins Spielgeschehen eingreifen, könnte dann aber wieder, und natürlich nicht nur für die WILD WINGS, eine Option werden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Curtis Valk @ Elite Prospects