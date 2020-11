Schwenningens Gemeinschaftsprojekt „Dein StÃ¼ck Geschichte“ sorgt fÃ¼r viele glÃ¼ckliche Gesichter

Schwenningen. (PM Wild Wings) In einer limitierten Auflage von 1000 Stück wurden die alten Tribünensteine aus der Helios Arena in einem Gemeinschaftsprojekt vom SERC...

Schwenningen. (PM Wild Wings) In einer limitierten Auflage von 1000 Stück wurden die alten Tribünensteine aus der Helios Arena in einem Gemeinschaftsprojekt vom SERC 04 e.V., dem Wild Wings Fanprojekt e.V., den Wild Wings Future und den Wild Wings handverlesen – jeder Stein also ein absolutes Unikat. Die ganze Aktion fand zu Gunsten der Wild Wings Future statt, denen die kompletten Erlöse zugutekommen.

Das Höchstgebot für einen Stein gab Jürgen Müller von der Allianz Generalagentur Jürgen Müller in Villingen ab. Die Unterstützung des Nachwuchs ist für ihn schon seit langer Zeit eine Ehrensache: „Der Eishockey-Nachwuchs ist für mich schon immer eine absolute Herzensangelegenheit. Den Sport an der Basis zu unterstützen, ist das wofür ich mich am meisten begeistern kann.“, so der langjährige Wild Wings Fan und Sponsor.

Eigentlich wäre Jürgen Müller damit der Stein mit der Nummer 1 zugestanden, er verzichtete jedoch und nahm lieber seine Lieblingsnummer 5. Somit war der begehrte Stein mit der Nummer 1 frei für Malina Freygang, die mit ihren Eltern nicht nur insgesamt fünf Steine erwarb, sondern auch das zweithöchste Gebot abgab. Mit großer Freude nahm sie den Stein aus den Händen von Colby Robak entgegen.

Insgesamt brachte die Aktion mittlerweile über 8.000 € für den Nachwuchs ein. Durch die aktuelle Spielpause im November ist die Unterstützung wichtiger denn je seit Ausbruch der Pandemie. Da noch nicht alle Steine vergriffen sind, besteht nach wie vor die Chance den Nachwuchs mit dem Kauf von einem Stück Geschichte zu unterstützen. Möglich ist das im Wild Wings Fanshop oder per Mail an info@wildwings-fanprojekt.de.