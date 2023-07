Schwenningens Ex-Coach Stefan Mair ist nach fÃ¼nf Jahren in Thurgau neuer Trainer der U20-Elit beim HC Ambri

Artikel anhören Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung von Stefan Mair als neuen Cheftrainer der U20 Elit biancoblù...

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung von Stefan Mair als neuen Cheftrainer der U20 Elit biancoblù bekannt zu geben.

Der gebürtige Bozner des Jahrgangs ’67 hat vier Mannschaften in der höchsten italienischen Meisterschaft trainiert, die Schwenninger Wild Wings in der DEL und sechs Saisons die Thurgauer in der Swiss League geführt und dabei zweimal das Halbfinale der Playoffs erreicht. Auf internationaler Ebene coachte Stephan drei Jahre lang die italienische Nationalmannschaft, mit der er 2016 den Aufstieg in die Gruppe A schaffte.

Der HCAP freut sich, mit Stefan Mair die richtige Person gefunden zu haben, um dem Projekt der U20-Elite Kontinuität zu verleihen und gleichzeitig Manuele Celio freizustellen, damit er sich wieder um die gesamte Pyramide des Jugendbereichs kümmern kann und die verschiedenen Projekte, die während der Pandemiezeit zurückgestellt wurden, neu aufzubauen.

In diesem Zusammenhang bedankt sich der HCAP bei Manu, der drei Jahre lang die Doppelfunktion als Jugendleiter und U20-Trainer innehatte.

HCAP-Gruppe mit einem Reingewinn von CHF 222’000, aber immer aufmerksam und wachsam gegenüber Schulden und Rückzahlungen

In Anwesenheit von rund siebzig Teilnehmern, wobei 224’467 von insgesamt 369’763 Aktien vertreten waren, hat die HCAP SA gestern Abend in der Gotthard-Arena während ihrer ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung 2023 die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022-23 vorgelegt.

Die Jahresrechnung zeigt ein positives Ergebnis für die HCAP SA: Gegenüber einem Betriebsverlust von CHF 720’000 im schwierigen Jahr 2021-22 – dem Jahr des Übergangs von der alten zur neuen Eishalle – weist die abgelaufene Saison einen Betriebsgewinn von CHF 206’086 aus, was (nach Abzug von Steuern, Unvorhergesehenem und finanziellen Belastungen) einen Reingewinn von CHF 36’962 bedeutet.

Zu Informationszwecken wurden erstmals auch die Betriebsergebnisse aller anderen Gesellschaften der HCAP-Gruppe (Valascia Immobiliare, Gottardo Catering, HCAP Servizi, Giovani und Girls) vorgelegt, die alle leicht positiv ausfielen, so dass die Gruppe einen konsolidierten Betriebsgewinn von CHF 604’000. -, das nach Steuern, Unvorhergesehenem und finanziellen Belastungen zu einem Nettogewinn von CHF 222’000 führt, wofür in erster Linie den Abonnenten und Fans, aber auch den stets treuen Spendern und Unterstützern zu danken ist.

Die HCAP SA allein verzeichnete Einnahmen von 16’086’710 CHF und Kosten von 15’880’624 CHF, während die konsolidierte Gruppe Einnahmen und Kosten von rund 21 Millionen CHF hatte. Die Jahresrechnung der HCAP SA wurde von der ordentlichen Versammlung einstimmig genehmigt.

Präsident Filippo Lombardi betonte die positive Entwicklung der letzten Jahre und die Tatsache, dass die HCAP endlich einen Betriebsgewinn erwirtschaften kann. Gleichzeitig verhehlte er nicht, dass die Hauptsorge die Verschuldung der Gruppe bleibt, die in den kommenden Jahren durch die Zahlung der Raten für die verschiedenen Mietverträge für die Infrastrukturen der Eishalle, die Rückzahlung der wichtigen Covid-Finanzierung (ohne die der Club nicht überlebt hätte) und die Rückzahlung der für die Gotthard-Arena aufgenommenen Darlehen, die durch die Explosion der Zinssätze noch verschärft wird, besonders spürbar sein wird. Die angespannte Situation wird noch einige Jahre lang Aufmerksamkeit erfordern, sollte sich dann aber wieder ausgleichen.

Um einen Beitrag zum Ausgleich der Verschuldung zu leisten, hat die ausserordentliche Generalversammlung den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital in den nächsten fünf Jahren zu verändern (Erhöhung oder Herabsetzung um bis zu 50% des aktuellen Kapitals).

Auf Anfrage der Versammlung wurde erneut erklärt, dass die Erhöhung der Eintrittskarten- und Mitgliedsbeiträge unumgänglich sei, um der Liga trotz der erwähnten Schulden ein ausgeglichenes Budget für den Erhalt der Spiellizenz 2023-24 zu präsentieren. Die erwarteten Mehreinnahmen von rund CHF 600’000 werden in vier mehr oder weniger gleichen Teilen für die Bezahlung der mit der Gemeinde vereinbarten Parkgebühren, für die Verstärkung des Personals der ersten Mannschaft, für die Verstärkung des Personals der HCAP-Jugend und der HCAP-Mädchen, um ihre jeweiligen Meisterschaften mit guten Aussichten in Angriff nehmen zu können, und für die allgemeine Kostensteigerung (Energie, Lieferanten und Nicht-Management-Personal) verwendet.

Anschliessend bestätigte die Versammlung einstimmig den HCAP-Vorstand (der als Verwaltungsrat der gesamten Gruppe fungiert) und nahm mit Genugtuung die Zusammenlegung der HCAP Giovani Sagl und der HCAP Girls Sagl zu einer neuen ‚HCAP Future Sagl‘ zur Kenntnis, deren Präsident Gabriele Fransioli ist.

