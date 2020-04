Schwenningen: Zweite Goalieposition nun besetzt, Verteidiger-Talent kommt aus DÃ¼sseldorf

Schwenningen. (PM SERC) Die Schwenninger haben die Torhüterposition für die neue Saison besetzt. Der 23 Jahre alte, in der Tschechischen Republik geborene, Patrik Červený...

Schwenningen. (PM SERC) Die Schwenninger haben die Torhüterposition für die neue Saison besetzt.

Der 23 Jahre alte, in der Tschechischen Republik geborene, Patrik Červený wird in der kommenden Saison Teil der Wild Wings Organisation. Für Bremerhaven bestritt das Torhütertalent in der abgelaufenen Saison 4 DEL-Spiele. Außerdem kam der per Leihe in Crimmitschau und bei den Hannover Scorpions zum Einsatz.

„Es ist für mich eine große Chance bei den Wild Wings zu spielen. Ich möchte meine Qualitäten zeigen und dem Team helfen Spiele zu gewinnen. Ich denke in Schwenningen kann man für die Zukunft etwas aufbauen und das stimmt mich absolut positiv.“, freut sich Patrik Červený auf die Perspektive in Schwenningen.

Sportmanager Christof Kreutzer zählt auf die Qualitäten des Goalies: „Patrik ist ein sehr talentierter junger Torhüter, der seinen Mann stehen wird. Er ist sehr ehrgeizig und das ist genau das, was wir brauchen.“

Der Bad Tölzer Johannes Huß schließt sich zur neuen Saison ebenfalls den Blau-Weißen aus Schwenningen an. In seiner noch jungen Karriere kommt der 21 Jahre alte Verteidiger auf 81 DEL Spiele, die er allesamt für die Düsseldorfer EG bestritten hat. Bei den Länderspielen Anfang Februar wurde Johannes Huß, von Bundestrainer Toni Söderholm, erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen und konnte dabei seine ersten beiden Einsätze für das A-Team verbuchen.

Das sagt Johannes Huß zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, dass mich Christof und Niklas nach Schwenningen geholt haben. In den Gesprächen mit den beiden habe ich extrem viel Vertrauen gespürt, was mir als junger Spieler unheimlich viel Mut gemacht hat. Ich werde alles geben, um die Erwartungen in mich erfüllen zu können. Natürlich hoffe ich auf eine gute und erfolgreiche Saison mit meinem neuen Team in Schwenningen.“

„Johannes Huß ist ein junger, körperlich starker Verteidiger. Er kann einen präzisen ersten Pass spielen und ist ein guter Schlittschuhläufer. Ich freue mich darauf mit ihm zu arbeiten und seine weitere Entwicklung mitzugestalten.“, so die Einschätzung von Wild Wings Headcoach Niklas Sundblad.

Christof Kreutzer verfolgt die Karriere von Huß schon seit Längerem: „Johannes kenne ich sehr gut. Er ist ein junger Verteidiger mit viel Potential, welches er noch nicht ausgeschöpft hat.“

DEG trennt sich von Johannes Huß

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG arbeitet weiter am Gerüst für die kommende Spielzeit.

Einer der 2020/21 nicht mehr das Trikot der Rot-Gelben tragen wird, ist Johannes Huß. Der Verteidiger sucht nach den vier Jahren in Düsseldorf eine neue sportliche Herausforderung. Er wird zu einem Liga-Konkurrenten wechseln.













Johannes Huß stand seit 2016 bei der DEG unter Vertrag und schaffte in dieser Zeit als Nachwuchstalent den Sprung in den DEL-Kader. Für die Rot-Gelben erzielte der gebürtige Bad Tölzer vier Vorlagen in insgesamt 81 Auftritten im DEG-Dress. Leider hatte er in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison absolvierte er für die DEG 29 Spiele und gab dabei eine Vorlage.

Die Düsseldorfer EG bedankt sich herzlich bei Johannes Huß für die vier Jahre in Rot-Gelb sowie den Einsatz auf dem Eis und wünscht „Hussi“ für die Zukunft alles Gute.

