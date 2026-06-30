Schwenningen verpflichtet Flügelstürmer von den Utah Grizzlies

Schwenningen. (PM Wild Wings) Nächster Neuzugang für die Neckarstädter.

Der 27-jährige Reed Lebster kommt von den Utah Grizzlies aus der ECHL nach Schwenningen. Damit arbeitet der Rechtsschütze erneut mit Assistenztrainer Jack Skille zusammen, der den Flügelstürmer auch schon in der vergangenen Saison in Utah coachte.

Nach einer erfolgreichen Zeit am College, wo Lebster nicht nur die Meisterschaft feierte, sondern auch für die renommierte Michigan State University auflief, folgten zwei Spielzeiten bei den Grizzlies in der ECHL. Zuletzt gelangen ihm dabei 62 Scorerpunkte [31 Tore & 31 Assists] in 72 Spielen.

Auf sein erstes Kapitel in Europa blickt der US-Boy voller Vorfreude: „Ich freue mich riesig darauf, im kommenden Jahr bei den Wild Wings einzusteigen. Ich habe ausschließlich Gutes über den Club, die Fans und die Eishockeykultur in Schwenningen gehört. Ich kann es kaum erwarten, bald dort anzukommen und loszulegen!“

Wild WIngs Geschäftsführer Stefan Wagner sieht in Reed Lebster eine interessante Personalie für die kommende Saison. „Natürlich hat uns das Feedback und die Verbindung zu Jack Skille bei der Verpflichtung geholfen. Reed bringt auf alle Fälle eine gewisse Frische mit, auf die wir uns sehr freuen. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in den letzten Jahren nachgewiesen und wir sind davon überzeugt, dass er auch bei uns daran anknüpfen wird.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Reed Lebster @ Elite Prospects

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro