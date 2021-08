Schwenningen und Freiburg fÃ¼hren ihre Kooperation fort

Freiburg / Schwenningen. (PM EHCF/SERC) Auch in dieser Saison hat der EHC Freiburg mit den Schwenninger Wild Wings einen passenden Kooperationspartner gefunden. Schon in...

Schon in der abgelaufenen Corona-Saison 2020/21 kooperierten die beiden Südvereine miteinander.

Bei den Wölfen werden in diesem Zug die beiden Spieler Luis Benzing und Oleg Tschwanow mit einer Förderlizenz für die Wild Wings in der PENNY DEL ausgestattet. Auf Seiten der Schwenninger bekommen die jungen Talente Kai Zernikel, David Cerny und Manuel Alberg die Möglichkeit, auch für den EHC Freiburg in der DEL2 aufzulaufen.

Christof Kreutzer, Sportdirektor der Schwenninger Wild Wings: „Ich freue mich, dass die Kooperation mit EHC Freiburg weiter Bestand hat und wir gemeinsam in die neue Saison gehen. Man sieht am Kontingent der Förderlizenzspieler von Freiburg und auch von uns, dass die Perspektiven beidseitig sehr viel Sinn machen. Durch die Impfungen sind der Austausch und das Wechselspiel zwischen beiden Standorten wieder unkomplizierter möglich. Dabei haben die Weiterentwicklung und Förderung der jungen Spieler für beide Seiten absolut höchste Priorität.“

Werner Karlin, 1. Vorstand des EHC Freiburg fügt an: „Auch wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit den Wild Wings aus Schwenningen fortsetzen zu können. Ungeachtet der traditionellen Rivalität geht es in erster Linie darum, talentierte Spieler im Interesse des deutschen Eishockeys weiterentwickeln zu können. In diesem Sinne bietet sich eine Kooperation zwischen benachbarten Vereinen aus der PENNY DEL und der DEL2 geradezu an.“

Wie beide Klubs eindrücklich betonen, liegt bei dieser Partnerschaft der Fokus darauf, jungen Spielern die besten Voraussetzungen für ihre Entwicklung zu geben. Hierzu sieht das Konzept eine bestmögliche Planbarkeit vor, um so für die Spieler, aber auch die beiden Vereine ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Bereits in naher Zukunft werden deshalb Spieler der Wild Wings am Vorbereitungsprogramm der Wölfe teilnehmen.