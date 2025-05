Schwenningen: Hempel-Deal ist mit Freiburg fix!

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der 17-jährige Niclas Hempel wechselt zur kommenden Saison nach Schwenningen, wird aber per Förderlizenz auch weiterhin für die Wölfe Freiburg zum Einsatz kommen können.

Die beiden Kooperationspartner einigten sich in den vergangenen Tagen auf den Wechsel des Verteidigertalents – mit der Option, sich in beiden Clubs optimal weiterzuentwickeln. „Wir haben in dieser Konstellation, denke ich, die bestmögliche Lösung für alle Seiten gefunden – vor allem aber für Niclas. Gemeinsam werden wir nun schauen, in welche Richtung sich die nächsten Schritte ab Sommer gestalten. Wir freuen uns jedenfalls sehr, einen jungen Verteidiger mit großem Potenzial bei den Wild Wings zu haben“, gibt Geschäftsführer Stefan Wagner erste Einblicke in die Planungen mit dem Linksschützen.

Bereits in der Saison 2022|23 bestritt Hempel acht Spiele für die U17 der Neckarstädter. Zuletzt absolvierte er mit der U18-Nationalmannschaft des DEB die Weltmeisterschaft, wo er im Auftaktspiel gegen Tschechien zum besten Spieler seines Teams gewählt wurde.

Auf die neue Ausgangslage und die Möglichkeit in der kommenden Saison den nächsten Karriereschritt machen zu können, freut sich der Youngster ganz besonders: „Ich bin sehr dankbar für die Chance, künftig ein Teil der Schwenninger WILD WINGS zu sein. Die positiven Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass dieser Schritt genau der richtige sein wird – sowohl für meine Sportliche als auch für meine persönliche Entwicklung. Als Spieler des EHC Freiburg sind mir die WILD WINGS schon lange ein Begriff. Deshalb freue ich mich, in Zukunft für beide Teams spielen zu dürfen. Ich möchte mich in der DEL beweisen, weiter dazu lernen und mit harter Arbeit meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen.“

„Wir sind unglaublich stolz, dass sich ein Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs diese Chance erarbeitet hat. Niclas ist ein Paradebeispiel für die hervorragende Arbeit in unserem Nachwuchs. Sein Schritt in die DEL zeigt, dass unser Weg, auf die eigene Ausbildung zu setzen, der richtige ist. Besonders freut es uns auch, dass es diesmal ein Spieler von uns ist, der nach den Weg nach oben geht – und nicht wie sonst üblich in die andere Richtung“, sagt Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg.

