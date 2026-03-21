Schwenningen gleicht eindrucksvoll gegen Wolfsburg aus!

Bonn. (PM MagentaSport) Die Schwenninger Wild Wings bleiben durch ein furioses 5:1 gegen die Grizzlys Wolfsburg am Leben und gleichen in der Serie aus.

„Wir standen mit dem Rücken zur Wand, aber hatten einen großen Glauben in der Gruppe. Wir haben in Wolfsburg schon gut gespielt und wollten darauf aufbauen“, freut sich Schwenningens Torschütze Tyson Spink über das zurückerlangte Selbstvertrauen. Kollege Philip Feist lobt die „brutale Stimmung“ in der kleinsten Halle der Liga: „Die Halle war unglaublich, das siehst du nirgendwo sonst in der DEL! Bei so einer Kulisse war schon beim Warm-up klar, dass wir sie auseinandernehmen müssen. Das haben wir am Ende gemacht.“

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zu Spiel 2 der 1. Playoff-Runde in der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Am Sonntag geht es weiter mit dem entscheidenden Spiel 3 der 1. Playoff-Runde zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Schwenninger Wild Wings – ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.

PENNY DEL | 1. Playoff-Runde

Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg 5:1 (Stand Serie: 1:1)

Die Wild Wings zeigen von Beginn an ein anderes Gesicht als bei der 1:3-Pleite im 1. Spiel. Beflügelt durch den Rückhalt des überragenden Torhüters Joacim Eriksson gelingt den entfesselt aufspielenden Hausherren im Angriff fast alles. Beim 4:0 zur Hälfte des 2. Durchgangs ist das Spiel bereits entschieden. Schwenningen gleicht in der Serie zum 1:1 aus und fährt mit Selbstvertrauen zum 3. Spiel nach Wolfsburg.

Tyson Spink, 1 Tor und 1 Assist für Schwenningen: „Wir standen mit dem Rücken zur Wand, aber hatten einen großen Glauben in der Gruppe. Wir haben in Wolfsburg schon gut gespielt und wollten darauf aufbauen. Es ist ein großartiges Ergebnis, wir sind sehr glücklich darüber. Wir sind gut gestartet und haben mit Selbstbewusstsein gespielt. Playoff-Hockey ist unglaublich. Die Emotionen sind groß, genauso wollen wir es haben.“

Philip Feist, Torschütze Schwenningen: „Es sind die Pre-Playoffs, so muss das sein. Die Stimmung ist brutal. Die Jungs sind heiß, das hat man von Anfang an gesehen. Ich freue mich riesig, dass wir den Sieg eingefahren haben. Die Halle war unglaublich, das siehst du nirgendwo sonst in der DEL! Bei so einer Kulisse war schon beim Warm-up klar, dass wir sie auseinandernehmen müssen. Das haben wir am Ende gemacht.“

Stefan Wagner, Geschäftsführer Schwenninger Wild Wings, in der 1. Drittelpause über den Glauben der Mannschaft, Tore schießen zu können: „Der Glaube war immer da. Man muss es halt auch umsetzen. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und wir wieder die notwendigen Tore schießen.“

… wie die Mannschaft mit der 1. Niederlage umgegangen ist: „Es ist Playoff, man muss das berühmte Kurzzeitgedächtnis haben. In der Kabine waren noch Enttäuschung und Wut, aber im Hotel war die Stimmung schon wieder besser. Gestern und heute war es sehr zuversichtlich.“

… wie die langfristigen Schwenninger Ziele aussehen: „Natürlich wäre es schön, wenn man mal eine Runde weiterkommt. Es ist erstmal wichtig, dass wir eine gute Leistung bringen und uns dann am Ende der Saison im Spiegel anschauen und sagen können: Es hat gepasst.“

Julius Ramoser, Grizzlys Wolfsburg, in der 1. Drittelpause über den 0:2-Rückstand gegen starke Schwenninger: „Für die ist es ein entscheidendes Spiel, die kommen hart raus. Das wussten wir von Anfang an. Das ist eine kleinere Eisfläche hier, das ist aber keine Ausrede für uns. Wir müssen mehr mit Körper und schneller spielen, die Scheibe nach vorne und Schüsse aufs Tor kriegen.“

… über sein Comeback, nachdem er im 1. Spiel gesperrt war: „Ich habe davor auch schon jedes Spiel wie ein Playoff-Spiel gespielt. Die Sperre war nicht gerade schön für mich, aber jetzt bin ich hier und versuche alles zu geben, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | 1. Playoff-Runde

Sonntag, 22.03.2026

ab 16.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings

PENNY DEL Playoffs – komplett live bei MagentaSport

1. Playoff-Runde: 17./18., 20., 22. März

Viertelfinale: 24./25., 27., 29., 31. März, 2.*, 4.*, 6.* April

Halbfinale: 8., 10., 12., 14./15., 17.*, 19.* (20.*/**), 21.* (22.*/**) April

Finale: 24., 26., 28., 30. April, 3.*, 5.*, 7.* Mai

* falls erforderlich

** bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

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