Schwenningen: Der dienstÃ¤lteste Spieler sucht eine neue Herausforderung, Vier Spieler noch unentschlossen

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit Daniel Pfaffengut verlässt der dienstälteste Spieler in Reihen der Neckarstädter das Team.

Im Anschluss an seine 6. Saison und nach 242 Einsätzen für die Blau-Weißen entscheidet sich der Nationalspieler gegen das Angebot der Wild Wings und für eine neue sportliche Herausforderung.

Eine neue Aufgabe im Ausland hat unterdessen Torwarttrainer Jaakko Valkama angenommen, der nach einer Saison seine Tätigkeit bei den WILD WINGS und den WILD WINGS Future beenden wird.

„Wir möchten Daniel Pfaffengut unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Er war sechs lange Jahre Teil dieses Clubs, hat Höhen und Tiefen miterlebt und sich mit all seinem Engagement viel Kredit erspielt“, sagt Geschäftsführer Stefan Wagner, der ergänzt: „Vielen Dank auch an Jaakko Valkama, für seine geleistet Arbeit in dieser Saison.“

Mit Goalie Cody Brenner, den Verteidigern Johannes Huss und Peter Spornberger sowie Stürmer Chris Brown befinden sich die Verantwortlichen noch in offenen Gesprächen. Eine finale Entscheidung über die weitere Zukunft der Akteure steht demnach noch aus.

Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Veränderungen im aktuellen Kader für die neue Saison kommen kann.