„Schwendi“ bleibt! Janick Schwendener geht in seine fÃ¼nfte EislÃ¶wen-Saison

Dresden. (PM Eislöwen) Die SSS Energietechnik und Netzservice GmbH wird bis 2030 Hauptsponsor der Dresdner Eislöwen bleiben.

Der bestehende Vertrag ist um fünf Spielzeiten verlängert worden! Damit wird SSS auch weiterhin auf der Brust der Eislöwen-Trikots zu sehen sein und auch weiterhin von Janick Schwendener getragen werden. Der Vertrag mit dem Torhüter wurde um eine Spielzeit verlängert. Schwendener wird damit in seine fünfte Saison bei den Eislöwen gehen.

Der Hauptsponsor setzt mit der langfristigen Verlängerung ein klares Zeichen für Kontinuität in Zusammenarbeit mit den Eislöwen. „Das ist ein sehr starkes Signal unseres Hauptsponsors in der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage und ein klarer Vertrauensbeweis in die Arbeit des gesamten Standortes. Dafür möchte ich mich bei Frank Edelmann und der SSS Energietechnik und Netzservice GmbH ausdrücklich bedanken. Dieser neue Vertrag des wichtigsten strategischen Partners über die nächsten fünf Spielzeiten gibt es auf einer der wichtigsten Positionen abseits vom Eis Planungssicherheit“, sagt Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf.

Auch in den sportlich anspruchsvollen Spielzeiten 2020/2021 und 2023/2024 hat SSS den Eislöwen zur Seite gestanden und setzt dieses Engagement mit dem großen Ziel Aufstieg in die PENNY DEL nun fort.

„Auch wenn es in den letzten Jahren vielleicht die in oder andere Delle in der sportlichen Entwicklung gab, wurde das Ziel nie aus den Augen verloren. Die Eislöwen haben gerade in dieser Saison eine sensationelle Entwicklung genommen und liefern uns als Fans und Partner beste Unterhaltung. Dazu sehen wir auch welche Entwicklung die Eigengewächse, wie Ricardo Hendreschke oder auch Felix Krüger nehmen. Deshalb möchten wir auch betonen, dass wir den Eissportclub Dresden e.V. jährlich mit einer Spende von 20.000 Euro unterstützen werden“, so Frank Edelmann, Geschäftsführer der SSS Energietechnik und Netzservice GmbH.

Das Traditionsunternehmen liefert an 14 Standorten alle Leistungen rund um Strom-, Gas-, Wasserstoff- und Kommunikationsnetzen für Energieversorger, Stadtwerke und Industrie. Am Standort in Radebeul entwickelt und vertreibt die SSS-Gruppe modernste Lösungen für Ladeinfrastruktur für Elektroautos und plant und setzt komplexe Projekte im Bereich erneuerbare Energien um.

Zudem können die Eislöwen die erste Torhüter-Position für die neue Saison besetzen. Der Vertrag mit Janick Schwendener ist ligaunabhängig um eine Spielzeit verlängert worden.

2021 war Janick Schwendener von den Iserlohn Roosters aus der DEL nach Dresden gewechselt. In seiner ersten Saison überzeugte er nicht nur sportlich, in dem er unter anderem zum besten Torhüter der DEL2 ausgezeichnet wurde, sondern auch mit seiner Art und wurde direkt zum Publikumsliebling.

Janick Schwendener, Torhüter Dresdner Eislöwen: „Das Gesamtpaket überzeugt mich nach wie vor. Dresden ist für mich ein stückweit Heimat geworden. Ich schätze das mir entgegengebrachte Vertrauen von der Geschäftsführung, der sportliche Leitung, den Trainern, meinen Teamkollegen und natürlich unseren Fans, mit denen es über die Jahre auch immer wieder tolle Begegnungen gegeben hat. Ich freue mich einfach weiterhin Teil der Eislöwen zu sein.“

Mit bisher 152 Spielen hat Schwendener so viele Spiele für die Eislöwen absolviert, wir kein Torhüter vor ihm. In der laufenden Saison kommt er bisher auf 21 Einsätze und eine Fangquote von über 90 Prozent.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit den Leistungen unserer Torhüter können wir sehr zufrieden sein. Im Grunde teilen sich Janick und Danny die Spiele nahezu auf. Dahingehend war es für uns wichtig zumindest mit einem der Beiden frühzeitig Klarheit zu schaffen. Mit Janick im Tor haben wir eine Bilanz von 92 Siegen und 58 Niederlagen in den letzten vier Jahren, was einer Erfolgsquote von 61,33% entspricht.“

Neben Schwendener haben außerdem David Suvanto, Simon Karlsson, Felix Krüger, Oliver Granz, Drew LeBlanc, Dane Fox, Travis Turnbull, Sebastian Gorcik, David Rundqvist, Tomas Andres und Andrew Yogan einen Vertrag für die nächste Saison.

