Schweizer WM-Vorbereitung in Visp, Porrentruy und Lausanne

Zürich. (PM SIHF) Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft der Herren bereitet sich vom 11. bis 29. April 2023 in der Schweiz und in Lettland auf die...

Zürich. (PM SIHF) Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft der Herren bereitet sich vom 11. bis 29. April 2023 in der Schweiz und in Lettland auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Riga (Lettland) vor.

Anfang Mai nimmt sie zudem an den Czech Hockey Games, dem vierten Turnier im Rahmen der Euro Hockey Tour, in Göteborg (Schweden) und Brno (Tschechien) teil.

Die fünf Wochen ab Mitte April bis zum Start der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga (Lettland) werden für Head Coach Patrick Fischer und sein Team intensiv. Die ersten zwei Wochen wird in Visp und Lausanne trainiert. Auf dem Programm stehen zudem vier Vorbereitungsspiele in der Schweiz:

Freitag, 14. April 2023 um 19.45 Uhr in Visp: Schweiz – Slowakei

Samstag, 15. April 2023 um 17.00 Uhr in Porrentruy (Ajoie): Schweiz – Slowakei

Freitag, 21. April 2023 um 19.45 Uhr in Visp: Schweiz – Frankreich

Samstag, 22. April 2023 um 17.00 Uhr in Lausanne: Schweiz – Frankreich

Spiele gegen Lettland, Schweden, Finnland und Tschechien

Nach den vier Vorbereitungsspielen in der Schweiz spielt die A-Nationalmannschaft am 28. und 29. April 2023 in Riga zwei Testspiele gegen Lettland. Von Donnerstag, 4. bis Sonntag, 7. Mai 2023 finden dann im schwedischen Göteborg (Breakout Game) und in Brno (Tschechien) die Czech Hockey Games statt. In diesem vierten Turnier im Rahmen der Euro Hockey Tour trifft die Schweiz erneut auf die Top-Nationen Schweden, Finnland und Tschechien.

Vorverkauf ab Ende März

Der Vorverkauf für die vier Länderspiele in der Schweiz beginnt am Freitag, 31. März 2023. Tickets können unter www.sihf.ch/ticketmaster gekauft werden. Sämtliche Vorbereitungsspiele der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft inklusive der Euro Hockey Tour werden auf den Kanälen der SRG (SRF, RTS, RSI) live übertragen.



