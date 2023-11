Schweizer U20-Nationalmannschaft spielt am 5-Nationen-Turnier in Tschechien

Artikel anhören Zürich. (PM SIHF) Bevor in rund eineinhalb Monaten die 2024 IIHF World Junior Championship in Göteborg/SWE stattfindet, spielt die Schweizer U20-Nationalmannschaft der...

Zürich. (PM SIHF) Bevor in rund eineinhalb Monaten die 2024 IIHF World Junior Championship in Göteborg/SWE stattfindet, spielt die Schweizer U20-Nationalmannschaft der Herren in Tschechien gegen Top-Nationen.

Am 5-Nationen-Turnier in Chomutov trifft die Schweiz auf: Tschechien, Schweden, die Slowakei und Finnland.

Head Coach Marcel Jenni hat für das Turnier zehn Spieler nominiert, die am Turnier im August nicht mit dabei waren. «Es ist die letzte Möglichkeit nochmals verschiedene Spieler zu testen, bevor im Dezember die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft startet, ebenso haben sie gute Leistungen in ihrem Club gebracht und sich somit für ein Aufgebot empfohlen», erklärt er.

Gleiche Mannschaften wie im August

Die Mannschaften am Turnier sind die gleichen wie im August. Der Zeitplan des Turniers ist dicht gedrängt.«Wichtig ist, dass wir als Team zusammenrücken und an der Identität arbeiten und natürlich wollen wir unser bestes Eishockey spielen.», erklärt Jenni. Am Sonntag, 12. November, kehrt die Mannschaft dann zurück in die Schweiz.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (2): Beglieri Alessio (EHC Biel-Bienne), Grüter Lorin (GCK/ZSC Lions)

Verteidiger (8): Bünzli Timo (GCK/ZSC Lions), Christe Gaël (EHC Biel-Bienne), Füllemann Louis (SC Bern), Meile Nick (SC Bern), Quinn Benjamin (GCK/ZSC Lions), Schneller Eric (Rögle BK / SWE), Terraneo Simone (HC Ambri-Piotta), Ustinkov Daniil (GCK/ZSC Lions)

Stürmer (14): Embacher Janis (SCRJ Lakers), Graf Alain (SC Bern), Gredig Rico (HC Davos), Jenni Timo (SCL Tigers), Kaderli Andro (Leksands IF / SWE), Kaser Guillaume (EHC Biel-Bienne), Lindemann Colin (Leksands IF / SWE), Meier Rafael (EHC Kloten), Reber Jamiro (HV71 / SWE), Reinhard Mattheo (EHC Biel-Bienne), Rod Julien (Fribourg-Gottéron), Schild Thierry (SC Bern), Wagner Matteo (AIK/SWE), Weber Grégory (SC Bern)

Spielplan der Schweizer U20 Nationalmannschaft:

8. November 2023

18:30 Uhr Tschechien-Schweiz Rocknet Arena Chomutov/CZE

9. November 2023

15:00 Uhr Schweiz-Schweden Rocknet Arena Chomutov/CZE

10. November 2023

15:00 Uhr Finnland-Schweiz Rocknet Arena Chomutov/CZE

11. November 2023

15:00 Uhr Schweiz-Slowakei Rocknet Arena Chomutov/CZE

