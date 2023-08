Schweizer U20-Nationalmannschaft spielt am 5-Nationen-Turnier in Schweden

Artikel anhören Zürich. (PM SIHF) Die Schweizer U20-Eishockey-Nationalmannschaft ist heute (22.08.2023) nach Schweden gereist, um am 5-Nationen-Turnier in Nyköping weiter an der WM-Form zu...

Zürich. (PM SIHF) Die Schweizer U20-Eishockey-Nationalmannschaft ist heute (22.08.2023) nach Schweden gereist, um am 5-Nationen-Turnier in Nyköping weiter an der WM-Form zu arbeiten.

Auf dem Programm stehen Spiele gegen Tschechien, Schweden, die Slowakei und Finnland.

Head Coach Marcel Jenni hat bei der Zusammenstellung der Mannschaft auf eine gute Mischung verschiedener Spielertypen geachtet. «Wir wollen an diesem Turnier als Team näher zusammenrücken und spielerische Akzente setzen», erklärt er. Wichtig sei der gezielte Teamaufbau im Hinblick auf die kommende U20-Weltmeisterschaft. «Beim ersten Zusammenzug haben wir das Team formiert. Nun wollen wir den nächsten Schritt machen und in allen Bereichen besser werden.»

Vier Spiele in fünf Tagen

Der Zeitplan des Turniers ist dicht gedrängt. Heute Abend steht ein erstes Training an, danach folgen vier Spiele in fünf Tagen. Morgen Mittwoch spielt die Schweiz um 15.30 Uhr gegen Tschechien, am Donnerstag um 19 Uhr heisst der Gegner Schweden, am Freitag um 15.30 Uhr spielen die Eisgenossen gegen die Slowakei und am Sonntag um 12 Uhr gegen Finnland. Am Montag, 28. August kehrt die Mannschaft dann zurück in die Schweiz.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (2): Beglieri Alessio (EHC Biel-Bienne), Huet Ewan (Regina Pats / WHL)

Verteidiger (7): Bünzli Timo (GCK/ZSC Lions), Dionicio Rodwin (Windsor Spitfires / OHL), Füllemann Louis (SC Bern), Meile Nick (SC Bern), Quinn Benjamin (GCK/ZSC Lions), Schneller Eric (Rögle BK / SWE), Vögeli Yann (EHC Biel-Bienne)

Stürmer (13): Gredig Rico (HC Davos), Guignard Antoine (Genève-Servette HC), Hornecker Jan (SCRJ Lakers), Liechti Janick (SCL Tigers), Lurati Alessandro (HC Lugano), Meier Rafael (EHC Kloten), Müller Miles (Moncton Wildcats / QMJHL), Pedrazzini Gioele (HC Lugano), Reinhard Mattheo (EHC Biel-Bienne), Rod Julien (Fribourg-Gottéron), Taibel Jonas (SCRJ Lakers), Wagner Matteo (KalPa / FIN), Weber Grégory (SC Bern)

