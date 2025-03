Schweizer Kader fÃ¼r die U18-WM-Vorbereitung der MÃ¤nner in den USA steht fest

Zürich. (PM SIHF) Vom 23. April bis am 3. Mai 2025 tritt die Schweiz bei der IIHF U18-Weltmeisterschaft in Frisco (Texas, USA) an. Head Coach Fabio Schumacher hat für die WM-Vorbereitung drei Torhüter, zehn Verteidiger und 15 Stürmer aufgeboten.

Die U18-Nati startet mit 25 Feldspielern und drei Torhütern in die WM-Vorbereitung. Zusätzlich sind mit Lars Steiner und Elia Pedrotti noch zwei Spieler in den Playoffs der kanadischen QMJHL im Einsatz. Im Laufe der Vorbereitung wird das Kader auf 22 Feldspieler und drei Torhüter reduziert. Das finale WM-Aufgebot wird voraussichtlich am 22. April 2025 bekannt gegeben.

«Unsere Erwartung an Spieler und Staff ist klar: Wir wollen das am härtesten arbeitende Team sein. Wir werden mit hoher Intensität und als Einheit auftreten. Ein gemeinsames positives Mindset ist entscheidend. Der Konkurrenzkampf ist gross, insbesondere mit den zwei Spielern, die noch in den Playoffs gefordert sind – jeder muss bereit sein, sich zu beweisen», so Cheftrainer Fabio Schumacher.

Die Schweiz beginnt die WM-Vorbereitung am Montag, 7. April 2025, im OYM in Zug. Drei Tage später steht ein internes Testspiel gegen die U19 auf dem Plan. Der Abflug in die USA erfolgt am 12. April. Vor dem ersten Ernstkampf in Texas warten am 16. April ein Test gegen Finnland und am 21. April ein weiterer gegen die Slowakei.

Spielplan der Schweiz

In Gruppe B trifft die Schweiz auf Deutschland, Schweden, Tschechien und Gastgeber USA. Die Spiele werden im Comerica Center wie folgt ausgetragen:

• Mittwoch, 23. April 2025, 21:00 Uhr MEZ: Schweden – Schweiz

• Freitag, 25. April 2025, 02:00 Uhr MEZ: Schweiz – USA

• Samstag, 26. April 2025, 21:00 Uhr MEZ: Schweiz – Tschechien

• Sonntag, 27. April 2025, 19:00 Uhr MEZ: Deutschland – Schweiz

In der Gruppe A kämpfen Finnland, Kanada, Lettland, Norwegen und die Slowakei im Credit Union of Texas Event Center um den Einzug in die K.-o.-Runde. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Viertelfinals ein, die jeweils fünftplatzierten Teams treten zum Relegationsspiel an.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (3): Matia Birchler (EV Zug), Gian-Andri Steinmann (HC Davos), Jovin Trachsel (SCL Tigers)

Verteidiger (10): Simon Bär (SCL Tigers), Finn Bichsel (EHC Biel-Bienne), Mike Cuesta (EHC Kloten), Gaël Haas (Lausanne HC), Nik Lehmann (SCL Tigers), Dorian Moret (EV Zug), Luca Nappiot (EHC Biel-Bienne), Flavio Sauser (EV Zug), Filippo Schmidt (GCK/ZSC Lions), Guus Van der Kaaij (HC Davos)

Stürmer (15): Niklas Aebli (HC Davos), Mike Aeschlimann (SCL Tigers), Thierry Andrey (Lidingö Vikings / SWE), Fabrice Bouvard (GCK/ZSC Lions), Arthur Dandois (Fribourg-Gottéron), Noah Franzina (HC Ambri-Piotta), Moritz Hasler (SCL Tigers), Cyrill Henry (HC Lugano), Lucien Lehmann (EV Zug), Jeremiah Mundy (HC Davos), Jonah Neuenschwander (EHC Biel-Bienne), Lauro Peter (GCK/ZSC Lions), Florian Schenk (SC Bern), Clemens Troxler (GCK/ZSC Lions), Manuel Von Rohr (EHC Biel-Bienne)

