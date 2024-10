Schweiz: Zwei Nati-Neulinge im Aufgebot fÃ¼r den Karjala Cup in Helsinki

Zürich. (PM SIHF) Den vom 7. bis am 10. November 2024 stattfindenden Karjala Cup in Helsinki nimmt Head Coach Patrick Fischer mit 27 Spielern...

Zürich. (PM SIHF) Den vom 7. bis am 10. November 2024 stattfindenden Karjala Cup in Helsinki nimmt Head Coach Patrick Fischer mit 27 Spielern in Angriff.

Zwei Akteure stehen erstmals im Aufgebot der Schweizer A-Nationalmannschaft.

Der Karjala Cup markiert den Startschuss zur neuen Saison der Euro Hockey Tour (EHT), bei welcher sich die Schweiz mit dem aktuellen Weltmeister Tschechien, dem WM-Dritten Schweden sowie Gastgeber Finnland misst. Nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille in Prag ist das prestigeträchtige Turnier die erste Standortbestimmung nach der Sommerpause. Erstmals dabei in der A-Nati sind zwei 21-Jährige: Verteidiger Giancarlo Chanton vom Genève-Servette HC sowie Stümer Nicolas Baechler von den ZSC Lions. Rekordnationalspieler Andres Ambühl (336 Einsätze), Romain Loeffel (153), Michael Fora (107) und Dean Kukan (101) zählen mit über hundert Einsätzen zu denjenigen Spielern mit der grössten Erfahrung.

EHT als Plattform für Assistenztrainer

Für das anstehende EHT-Turnier setzt sich der Coaching Staff neben Head Coach Fischer aus den beiden Assistant Coaches Steve Hirschi, der seit der Saison 2022/2023 als Assistent bei den SCL Tigers amtet und auch schon als U18-Assistenztrainer der Schweiz fungierte und Marco Bayer, aktueller Head Coach bei den GCK Lions und ehemaliger U20-Nationaltrainer der Schweiz, zusammen. «Im Sinne der Coaching-Förderung Schweiz geben wir auch diese Saison wieder einigen Kandidaten die Möglichkeit, auf Stufe der A-Nationalmannschaft mitzuarbeiten und so internationale Erfahrungen zu sammeln. Dabei geben wir einerseits unseren U-Coaches, aber auch Trainern aus den höchsten beiden Eishockeyligen eine Plattform, um an der Euro Hockey Tour zu partizipieren», äussert sich Lars Weibel, Director Sport bei der SIHF, zur Nomination der beiden Assistenztrainer.

Tommy Albelin, der seit dieser Saison als Assistent bei den New York Islanders tätig ist, wird nicht an den EHT-Turnieren teilnehmen und – je nach Abschneiden der Islanders in den Playoffs – dann erst wieder an der WM 2025 in Herning und Stockholm mit dabei sein. Rikard Franzén, aktueller Assistenztrainer beim Genève-Servette HC, übernimmt die Funktion, welche Albelin zuletzt innehatte, und wird das U20-Nationalteam an der World Junior Championship in Ottawa im Dezember 2024 unterstützen und dort als Assistent von Cheftrainer Marcel Jenni amten. Sollte Albelin die NHL-Playoffs erreichen, ist der 56-jährige Franzén auch eine Option als Assistant Coach von Patrick Fischer für die WM 2025.

Spielplan und Zielsetzung

Um sich optimal auf die drei Partien vorzubereiten, fliegt die Mannschaft am Montagabend, 4. November 2024, nach Helsinki. Der erste Ernstkampf findet dann am Donnerstag, 7. November 2024, um 17:30 Uhr MEZ gegen Gastgeber Finnland statt, ehe die Partien gegen Schweden (9. November 2024, 12:30 Uhr MEZ) sowie Tschechien (10. November 2024, 12:30 Uhr MEZ) anstehen. Sämtliche Partien werden in der Helsinki Ice Hall ausgetragen und sind live auf SRF, RTS und RSI zu sehen.

Patrick Fischer freut sich auf das Turnier und formuliert das Ziel für den Karjala Cup wie folgt: «Wir wollen die positive Stimmung der vergangenen WM-Kampagne wieder aufleben lassen und uns als Team kontinuierlich durch konzentrierte Arbeit weiterentwickeln.»

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (2): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Gilles Senn (HC Ambri-Piotta)

Verteidiger (10): David Aebischer (HC Lugano), Iñaki Baragano (SCRJ Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Dean Kukan (ZSC Lions), Romain Loeffel (SC Bern), Christian Marti (ZSC Lions)

Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Thierry Bader (SC Bern), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Attilio Biasca (EV Zug), Enzo Corvi (HC Davos), Fabrice Herzog (EV Zug), Mike Künzle (EV Zug), Denis Malgin (ZSC Lions), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug)

Das Aufgebot

