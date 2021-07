Schweiz: Zehn Nati-Neulinge im Prospect Camp 2021

Cham. (PM Swiss Icehokey) Ende Juli eröffnet die A-Nationalmannschaft mit dem Prospect Camp in Cham die Saison 2021/22. Headcoach Patrick Fischer hat insgesamt 23...

Cham. (PM Swiss Icehokey) Ende Juli eröffnet die A-Nationalmannschaft mit dem Prospect Camp in Cham die Saison 2021/22. Headcoach Patrick Fischer hat insgesamt 23 Spieler aufgeboten – für zehn Spieler ist es das erste Aufgebot in der A-Nationalmannschaft.

Das Prospect Camp bildet seit einigen Jahren jeweils den Auftakt in die neue Saison für die A-Nationalmannschaft. Zum Start in die Saison 2021/22 findet das Prospect Camp in diesem Jahr vom 25. bis 29. Juli im OYM in Cham statt. Patrick Fischer hat 23 Spieler aufgeboten im Alter zwischen 20 und 24 Jahren aufgeboten. Nicht weniger als zehn Spieler stehen dabei zum ersten Mal im Kader der A-Nationalmannschaft: Die Torhüter Luca Hollenstein (EV Zug), Akira Schmid (New Jersey Devils) und Philip Wüthrich (SC Bern), die Verteidiger Nico Gross (EV Zug), Oliver Heinen (HC Davos) und Mika Henauer (SC Bern) und die Stürmer Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), Yannick Frehner (HC Davos), Marco Lehmann (SC Rapperswil-Jona Lakers) und Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron) haben bisher für die Schweiz noch kein Länderspiel auf höchster internationaler Stufe absolviert.

«Es ist immer eine grosse Freude, mit den jungen Spielern zu arbeiten», freut sich Headcoach Patrick Fischer auf das bevorstehende Prospect Camp. «Wir beobachten diese Spieler seit vielen Jahren, sie haben sich alle hervorragend entwickelt und weiterentwickelt und der nächste, grosse Schritt rückt für sie nun näher.» Ziel des Prospect Camps ist es, die besten Schweizer Spieler unter 25 Jahren an das System und die Philosophie der A-Nationalmannschaft heranzuführen und ihnen so den Übertritt von den Nachwuchs-Auswahlen in die höchste Stufe zu erleichtern. Von Sonntag, 25. bis Donnerstag 29. Juli stehen sechs Trainingseinheiten sowie zum Abschluss des Camps zwei interne Testspiele auf dem Programm. Es gelten im OYM auch bei diesem Zusammenzug weiterhin die Pandemie-Schutzmassnahmen: Für den Einlass muss ein gültiges Covid-Zertifikat oder ein PCR- oder Antigen-Test vorgewiesen werden, der nicht älter ist als 48 Stunden. Es besteht in jedem Fall eine Maskenpflicht.

Aufgebot Prospect Camp (25. – 29. Juli)

Torhüter (3): Luca Hollenstein (EV Zug), Akira Schmid (Organisation New Jersey Devils/NHL), Philip Wüthrich (SC Bern)

Verteidiger (8): Tim Berni (Organisation Columbus Blue Jackets/NHL), Dominik Egli (HC Davos), Nico Gross (EV Zug), Oliver Heinen (HC Davos), Mika Henauer (SC Bern), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Elia Riva (HC Lugano), Livio Stadler (EV Zug)

Stürmer (12): Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), Yannick Frehner (HC Davos), André Heim (HC Ambrì-Piotta), Marco Lehmann (SC Rapperswil-Jona Lakers), Sven Leuenberger (EV Zug), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Raphael Prassl (HC Davos), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Justin Sigrist (ZSC Lions), Axel Simic (HC Davos), Yannick Zehnder (EV Zug).