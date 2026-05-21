Schweiz vergibt keine Gastgeschenke – Österreich unterliegt 0:9

Zürich. (PM ÖEHV) Nicht nur im rotweißroten Lager, auch von vielen Expertinnen und Experten wird die Schweiz als Favorit auf Gold gehandelt.

Und das untermauerte der WM-Gastgeber auch gegen Österreich, setzte sich samt Scheibe regelrecht fest im Angriffsdrittel. Bereits nach 13:21 Minuten führten die Eidgenossen 4:0, setzten sich am Ende klar mit 9:0 durch. Österreich hat nun zwei Tage Pause, ehe man am Samstag, 20:20 Uhr live auf ORF 1, auf Deutschland trifft.

10.000 Fans, davon rund 9.800 Schweizer, sorgten für ohrenbetäubende Stimmung und kamen zu Spielbeginn kaum aus ihren Gesängen und Torjubeln heraus. Theo Rochette, Timo Meier, Nico Hischier und Damien Riat im Powerplay brachten die Swiss Life Arena zum Beben.

Auch ohne Vinzenz Rohrer und Dominic Zwerger, die geschont wurde, versteckte sich Österreich nicht, erspielte sich Chancen, doch die Schweizer waren die klar tonangebende Mannschaft und blieben das auch.

Mitte des zweiten Drittels erhöhten Hischier im Powerplay und Calvin Thurkauf auf 6:0. Roger Bader nahm den bis dahin glücklosen David Kickert, den bei allen sechs Gegentreffern keine Schuld trifft, vom Eis und ließ Florian Vorauer ran. Doch auch der musste nach etwas mehr als zwei Minuten am Eis erstmals hinter sich greifen.

Trotz 7:0-Führung machten die Schweizer keine Anstalten einen Gang zurückzuschalten, spielten regelrechtes „Tiki-Taka-Eishockey“. Mit großem Erfolg. Während Österreich um den Ehrentreffer kämpfte, setzten Damien Riat und Christoph Bertschy für den Gastgeber die Schlusspunkte.

Nun genießt Österreich zwei Tage Pause und die werden auch dringend benötigt. Vier Spiele in fünf Tagen haben an den Kräften gezehrt. Nächster Gegner ist am Samstag Deutschland, live zu sehen um 20:20 Uhr auf ORF 1.

Head Coach Roger Bader: „Es war ein Spiel gegen einen total überlegenen Gegner, der ein absoluter Topfavorit auf den WM-Titel ist. Sie waren in den letzten Jahren zweimal Vize-Weltmeister, entsprechend stark sind sie. Dazu 10.000 Leute die sie nach vorne peitschen. Sie spielen phantastisches Eishockey, das muss man auch sagen. Dieser Geschwindigkeit, diesem Skill-Level und dieser Intensität haben wir nichts entgegenzusetzen. Das muss man neidlos anerkennen. Dazu waren wir auch ein bisschen müde, das hat auch ein paar Prozent ausgemacht. Das vierte Spiel in fünf Tagen haben wir schon gespürt. Wir haben auch ein paar Spieler draußen gelassen, um sie zu schonen. Ob es eine 9:0-Partie war bei 30:20 Torschüssen weiß ich nicht, aber auf alle Fälle sind die Schweizer deutlich besser und ein absoluter Favorit auf den Titel. Da müssen wir uns nicht schämen.“

Kapitän Peter Schneider: „Wir haben einige Stellungsfehler gemacht am Anfang, die die Schweizer einfach eiskalt ausgenutzt haben. Wir haben David Kickert komplett im Stich gelassen und der kleinste Fehler, der vielleicht gegen andere Mannschaften nicht so schlimm ist, wird hier sofort bestraft. Dass die Schweiz ein Titelfavorit ist, haben wir gewusst. Die zwei Tage Pause sind jetzt sehr wichtig. Es waren anstrengende vier Spiele bis jetzt. Jetzt heißt es erholen, erholen, erholen und dann werden wir uns auf Deutschland fokussieren und vorbereiten. Egal wie, man muss solche Partien immer schnell abhaken. Es ist jetzt nix passiert, aber wir müssen die Lehren daraus ziehen und im nächsten Spiel besser machen.“

Das sagt Simon Knak zum Spiel





2026 IIHF Ice Hockey World Championship

15. Mai 2026 – 31. Mai 2026, Zürich und Fribourg (SUI)

Titelverteidiger: USA

Gruppe A, Zürich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Spielplan

Österreich vs. Schweiz 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

Mi., 20. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Torschützen Schweiz: Theo Rochette (6., 33.), Timo Meier (10.), Nico Hischier (12., 30./PP), Damien Riat (14./PP, 51./PP), Calvin Thurkauf (31.), Christoph Bertschy (57.)