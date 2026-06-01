Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz Schweiz: Urs Kessler tritt als Verwaltungsratspräsident zurück
Schweiz

Schweiz: Urs Kessler tritt als Verwaltungsratspräsident zurück

1. Juni 20261 Mins read41
Share
Share

Zürich. (PM SIHF) Urs Kessler tritt mit Abschluss der Heim-Weltmeisterschaft per sofort als Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes (SIHF) zurück. Er will damit den Weg freimachen für einen Neuanfang.

Mit Abschluss der Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg tritt Urs Kessler, 64, mit sofortiger Wirkung als Präsident des Schweizer Eishockey-Verbandes (SIHF) zurück. «Zuerst möchte ich dem neuen Weltmeister Finnland gratulieren und mich bei der Schweizer Nati und bei den vielen Fans für die grossartigen Momente während der ganzen WM bedanken», sagt Urs Kessler.

«Gleichzeitig bedanke ich mich bei Spielern, Staff und Mitarbeitenden von Swiss Ice Hockey für die gute Zusammenarbeit – gerade auch in den herausfordernden Wochen vor der Heim-Weltmeisterschaft.» Weiter sagt Urs Kessler: «Ich habe mich entschieden, das Amt als Präsident per sofort niederzulegen und den Weg freizumachen für einen Neuanfang, welchen der Verband dringend benötigt. Die fortwährenden Diskussionen haben mir gezeigt, dass ich dafür nicht die richtige Person bin.»

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Luca Erne verstärkt Linzer Offensive

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Österreich / ÖEHVSchweizWM 2026

Schweiz vergibt keine Gastgeschenke – Österreich unterliegt 0:9

Zürich. (PM ÖEHV) Nicht nur im rotweißroten Lager, auch von vielen Expertinnen...

By21. Mai 2026
! +SchweizWM 2026

Trotz Niederlage! Deutschlands nächster WM-Gegner Lettland überzeugt gegen die Schweiz mit starken Kontern und DEL-Keeper Gudlevskis

Bonn. (PM MagentaSport) Vorsicht vor konterstarken Letten! Deutschlands kommender Gegner bei der...

By17. Mai 2026
SchweizWM 2026

Philipp Kurashev nicht an der Heim-WM

Zürich. (PM SIHF) Philipp Kurashev wird krankheitsbedingt nicht an der morgen beginnenden...

By14. Mai 2026
SchweizWM 2026

Schweiz: Das vorläufige Kader für die Heim-WM ist bekannt

Zürich. (PM SIHF) Nach den Beijer Hockey Games hat Head Coach Jan...

By12. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten