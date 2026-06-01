Schweiz: Urs Kessler tritt als Verwaltungsratspräsident zurück

Zürich. (PM SIHF) Urs Kessler tritt mit Abschluss der Heim-Weltmeisterschaft per sofort als Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes (SIHF) zurück. Er will damit den Weg freimachen für einen Neuanfang.

Mit Abschluss der Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg tritt Urs Kessler, 64, mit sofortiger Wirkung als Präsident des Schweizer Eishockey-Verbandes (SIHF) zurück. «Zuerst möchte ich dem neuen Weltmeister Finnland gratulieren und mich bei der Schweizer Nati und bei den vielen Fans für die grossartigen Momente während der ganzen WM bedanken», sagt Urs Kessler.

«Gleichzeitig bedanke ich mich bei Spielern, Staff und Mitarbeitenden von Swiss Ice Hockey für die gute Zusammenarbeit – gerade auch in den herausfordernden Wochen vor der Heim-Weltmeisterschaft.» Weiter sagt Urs Kessler: «Ich habe mich entschieden, das Amt als Präsident per sofort niederzulegen und den Weg freizumachen für einen Neuanfang, welchen der Verband dringend benötigt. Die fortwährenden Diskussionen haben mir gezeigt, dass ich dafür nicht die richtige Person bin.»