Schweiz: Sechs Verstärkungen für die Heimspiel-WM-Vorbereitungswoche in Biel

Zürich. (PM SIHF) Nach der Auftaktwoche in der Slowakei mit einem Sieg sowie einer Niederlage kommt es zu mehreren Kaderanpassungen im Hinblick auf die zweite WM-Vorbereitungswoche.

Ein Torhüter, drei Verteidiger und zwei Stürmer stossen neu zur Mannschaft hinzu, drei Spieler müssen das Team verlassen.

Mit Torhüter Stéphane Charlin, den Verteidigern Tim Berni, Giancarlo Chanton und Simon Le Coultre von Genève-Servette sowie den beiden ZSC-Spielern Sven Andrighetto und Nicolas Bächler verstärken in dieser Woche sechs neue Akteure das Schweizer Nationalteam.

Andrighetto, der sich in den Playoffs mit den ZSC Lions verletzt hat, wird vorerst nur reduziert trainieren und seinen Aufbau fortsetzen. In den beiden Testspielen gegen Ungarn wird er noch nicht zum Einsatz kommen.

Weitere Spieler bereits ausgeschiedener Teams werden zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls nominiert.

Nicht mehr zum Kader gehören Torhüter Ludovic Waeber sowie die Verteidiger Rodwin Dionicio und Dario Wüthrich.

Zwei Heimspiele gegen Ungarn

Nach fünf Jahren kehrt die Schweizer Herren-Nationalmannschaft nach Biel zurück. Das Team von Head Coach Jan Cadieux trifft am Donnerstag, 23. April 2026, und Freitag, 24. April 2026, jeweils um 19:45 Uhr in der Tissot Arena zweimal auf Ungarn. Die letzten beiden Partien der Schweiz in der Tissot Arena wurden im Mai 2021 ausgetragen. Damals siegte die Schweiz gegen Russland mit 3:1 und 1:0.

Die beiden Begegnungen sind zugleich die einzigen Vorbereitungsspiele auf heimischem Eis vor der Heim-WM.

Tickets für die Partien sind unter www.sihf.ch/ticketing erhältlich.

Das Aufgebot für die zweite Woche im Detail

Torhüter (3): Stéphane Charlin (Genève-Servette HC), Leonardo Genoni (EV Zug), Kevin Pasche (Lausanne HC)

Verteidiger (9): David Aebischer (HC Lugano), Tim Berni (Genève-Servette HC), Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern)

Stürmer (15): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions) Lorenzo Canonica (HC Lugano), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Dario Meyer (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambri-Piotta), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)