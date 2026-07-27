Schweiz: Roster-Update für das Prospect Camp in Davos

Davos. (PM SIHF) Für das heute startende Prospect Camp in Davos gibt es zwei Änderungen im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft.

Head Coach Jan Cadieux muss auf Verteidiger Ludvig Johnson, der verletzungsbedingt ausfällt, sowie auf Stürmer Théo Rochette verzichten. Rochette bereitet sich in Kanada auf die neue Saison bei den Detroit Red Wings vor.

Neu ins Team rücken Verteidiger Basile Sansonnens vom Lausanne HC sowie Stürmer Louis Robin vom HC Ajoie.

Das neue Aufgebot im Detail

Torhüter (4): Loïc Galley (HC Fribourg-Gottéron), Ewan Huet (Lausanne HC), Robin Meyer (SCL Tigers), Kevin Pasche (Lausanne HC)

Verteidiger (12): Nic Balestra (EV Zug), Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Noah Meier (SCL Tigers), Leon Muggli (Hershey Bears / AHL), Nils Rhyn (SC Bern), Basile Sansonnens (Lausanne HC), Eric Schneller (EV Zug), Jan Schwendeler (ZSC Lions), Maximilian Streule (HC Fribourg-Gottéron), Brian Zanetti (HC Lugano)

Stürmer (18): Mats Alge (SC Bern), Dario Allenspach (SCL Tigers), Attilio Biasca (Boston Bruins / NHL), Lorenzo Canonica (HC Lugano), Jan Dorthe (HC Fribourg-Gottéron), Alain Graf (SC Bern), Rico Gredig (EV Zug), Kimo Gruber (ZSC Lions), Valentin Hofer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Andro Kaderli (Skellefteå AIK / SWE), Rafael Meier (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambri-Piotta), Julian Parrée (HC Davos), Mischa Ramel (EHC Kloten), Jamiro Reber (HC Fribourg-Gottéron), Fabian Ritzmann (SC Bern), Louis Robin (HC Ajoie), Jonas Taibel (HC Fribourg-Gottéron)

U18-Nationalmannschaft: Aufgebot für den Hlinka Gretzky Cup steht

Die Schweizer U18-Nationalmannschaft nimmt vom 3. bis 8. August 2026 am prestigeträchtigen Hlinka Gretzky Cup in Edmonton (Kanada) teil. Head Coach Fabio Schumacher hat sein Aufgebot bekanntgegeben und nominiert drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer für das internationale Kräftemessen.

Der Hlinka Gretzky Cup zählt zu den bedeutendsten Nachwuchsturnieren der Welt und bietet jeweils im August eine erste Standortbestimmung der besten U18-Spieler im Hinblick auf den NHL-Draft. Als «Best-on-Best»-Veranstaltung dieser Altersklasse versammelt das Einladungsturnier die stärksten Nationen und gilt als wichtiger Entwicklungsschritt für die internationalen Top-Talente.

Nach der Austragung im vergangenen Jahr in Brünn (Tschechien) und Trenčín (Slowakei) kehrt das Turnier 2026 nach Edmonton zurück. Die Schweiz trifft in der Gruppenphase auf Gastgeber Kanada, Schweden und die Slowakei. In der Gruppe B stehen sich Deutschland, Finnland, Tschechien und die USA gegenüber. Die Gruppenspiele finden vom 3. bis 5. August 2026 im Rogers Place sowie in der Downtown Community Arena statt. Die Final- und Platzierungsspiele werden am 7. und 8. August 2026 ausgetragen.

Head Coach Fabio Schumacher blickt dem Turnier mit Vorfreude entgegen: «Der Hlinka Gretzky Cup ist für unsere Spieler eine wertvolle Erfahrung auf internationalem Spitzenniveau. Sie erhalten die Möglichkeit, sich mit den besten Talenten ihrer Altersklasse zu messen und wichtige Schritte in ihrer Entwicklung zu machen. Für uns als Staff ist das Turnier eine hervorragende Gelegenheit, den Leistungsstand unseres Teams im internationalen Vergleich zu analysieren und weitere Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.»

Der Spielplan in der Übersicht

Dienstag, 4. August 2026, 01:00 Uhr (Schweizer Zeit): Schweiz – Kanada

Dienstag, 4. August 2026, 23:00 Uhr (Schweizer Zeit): Schweden – Schweiz

Mittwoch, 5. August 2026, 21:00 Uhr (Schweizer Zeit): Schweiz – Slowakei

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (3): Noam Aebischer (HC Fribourg-Gottéron), Luca Blaser (SC Bern), Ayden Huet (Lausanne HC)

Verteidiger (8): Daniel Fuchs (EV Zug), Nicolas Hasler (EV Zug), Gian Lamprecht (Malmö Redhawks / SWE), Philip Moser (EHC Kloten), Alessio Ponzo (Genève-Servette HC), Adrien Rosa (HC Fribourg-Gottéron), Laurin Rupli (EHC Kloten), Nolan Thürler (HC Fribourg-Gottéron)

Stürmer (14): Yanis Balada (EV Zug), Noel Bosshard (EHC Kloten), Timothy Cadieux (Genève-Servette HC), Alessandro Domenichelli (Portland Winterhawks / WHL), Nilo Gianola (HC Davos), Leon Grieder (SC Bern), Sam Neff (EV Zug), Jonah Neuenschwander (EHC Biel-Bienne), Kellan O’Leary (Brynäs IF / SWE), Noël Rötheli (HC Davos), Tim Trüssel (SC Bern), Léo Ulrich (AIK / SWE), Sebastian Weber (Huddinge IK / SWE), Valerio Weber (Linköping HC / SWE)