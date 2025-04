Schweiz: Mit zahlreichen neuen Gesichtern in Woche drei der WM-Vorbereitung

Zürich. (PM SIHF) Nach den beiden Testspielsiegen gegen Frankreich kommt es zu einigen Kaderanpassungen im Hinblick auf die dritte WM-Vorbereitungswoche.

Ein Torhüter, drei Verteidiger und fünf Stürmer stossen zum Team hinzu, acht Spieler müssen die Mannschaft verlassen.

Mit Torhüter Sandro Aeschlimann, den Verteidigern Michael Fora und Sven Jung sowie den Stürmern Andres Ambühl und Simon Knak verstärken fünf Spieler des HC Davos das Team von Head Coach Patrick Fischer. Vom HC Fribourg-Gottéron wurden die Offensivspieler Christoph Bertschy, Sandro Schmid und Samuel Walser aufgeboten. Ebenfalls neu dabei ist Verteidiger Dominik Egli, der mit Frölunda kürzlich in den Playoff-Halbfinals der schwedischen Liga ausschied. Für Andres Ambühl könnte ein weiteres Kapitel seiner beeindruckenden Karriere folgen: Mit 338 Länderspielen winkt dem Schweizer Rekord-Internationalen die Teilnahme an seiner 20. Weltmeisterschaft.

Nicht mehr zum Kader gehören hingegen Torhüter Ludovic Waeber, die Verteidiger Iñaki Baragano, Tobias Geisser und Ludvig Johnson sowie die Stürmer Marco Miranda, Axel Simic und Jonas Taibel. Attilio Biasca schied verletzungsbedingt aus der WM-Vorbereitung aus.

Wie in den Wochen zuvor startet die Schweizer Nationalmannschaft auch in die dritte Phase der WM-Vorbereitung mit Trainings in Kloten. Am Mittwoch reist das Team weiter nach Riga, wo am Donnerstag, 24. April, und Freitag, 25. April, zwei Testspiele gegen Lettland auf dem Programm stehen.

Das Aufgebot für die dritte WM-Vorbereitungswoche

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug)

Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Sven Jung (HC Davos), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta)

Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Luca Fazzini (HC Lugano), Grégory Hofmann (EV Zug), Simon Knak (HC Davos), Marco Lehmann (SC Bern), Marc Marchon (SC Bern), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Mischa Ramel (EHC Kloten), Fabian Ritzmann (SC Bern), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Samuel Walser (HC Fribourg-Gottéron)

