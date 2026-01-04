Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Schweiz: Lars Weibel ist der neue Sportdirektor des Hockey Club Ambrì-Piotta

Ein sehr erfahrenes Profil zur Stärkung des Club-Wegs: solide Grundlagen, langfristige Ausrichtung und eine 360°-Sportstrategie.

4. Januar 20261 Mins read71
Lars Weibel - © by Swiss Icehockey
Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Ernennung von Lars Weibel zum neuen Sportdirektor des Clubs bekannt.

Weibel wird spätestens formell ab dem 01.06.2026 sein Amt antreten und die Aufgabe haben, die sportliche Leitung mit einer integrierten Perspektive zu führen: erste Herren- und Damenmannschaft sowie die Talententwicklung im Nachwuchsbereich, Scouting, Performance sowie technische Kultur – in voller Übereinstimmung mit der Vision des Clubs, solide Grundlagen für die Zukunft zu schaffen und dies durch eine umfassende und koordinierte Strategie konsequent umzusetzen.

Als ehemaliger Profi-Torhüter bringt Lars Weibel in die Biancoblù-Familie einen herausragenden Leistungsausweis im Schweizer Eishockey mit: zweifacher Schweizer Meister sowie dreifacher „Goalie of the Year“ (1995, 2002, 2003). 1994 von den Chicago Blackhawks (NHL) gedraftet, trug er in verschiedenen internationalen Wettbewerben das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft.

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere setzte er seinen Weg in Führungs- und Entwicklungsrollen fort, mit Fokus auf Talentförderung und den Aufbau hochprofessioneller, moderner sportlicher Strukturen – bis hin zu seiner Funktion bei der Swiss Ice Hockey Federation als Sportdirektor, wo er zwei Silbermedaillen an Weltmeisterschaften gewann.

Andreas Fischer, CEO: „Wir heissen Lars herzlich in der Biancoblù-Familie willkommen. Seine Erfahrung, seine Glaubwürdigkeit in der Eishockeywelt und seine Fähigkeit, mit einer breiten Perspektive zu arbeiten, passen perfekt zu dem Weg, den wir eingeschlagen haben: starke Grundlagen – mit Methode und Konsequenz – um die Zukunft ambitioniert und stabil anzugehen.“

Lars Weibel, Sportdirektor: „Ich danke dem Club für das Vertrauen. Ich kenne die Identität und die Stärke von Ambrì-Piotta: eine Organisation mit tiefen Werten und einer einzigartigen Verbindung zu ihren Menschen. Ich werde meine Energie und meine Kompetenzen in ein klares Projekt einbringen: eine moderne sportliche Leitung weiterzuentwickeln, die technische Kompetenz, Arbeitskultur und eine langfristige Vision vereint.“

Die Ernennung von Weibel ist ein konkreter Schritt innerhalb der Clubstrategie: kein isolierter Entscheid, sondern ein zentraler Baustein in einem umfassenderen Plan, der darauf abzielt, die sportliche und organisatorische Struktur zu festigen, die Kontinuität zwischen den verschiedenen Ebenen des technischen Projekts zu verbessern und Entscheidungen zu unterstützen, die immer kohärenter, messbarer und konsequent zukunftsorientiert sind.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post NHL: Leon Draisaitl und die Oilers kassieren zweite Pleite in Folge / Nico Sturm trifft für die Wild

