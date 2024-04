Schweiz: Kader der A-Nationalmannschaft fÃ¼r die erste WM-Vorbereitungswoche steht

Zürich. (PM SIHF) Ab nächstem Montag, 8. April 2024, erfolgt der Startschuss zur Vorbereitung für die WM 2024 in Prag und Ostrava. Für die...

Zürich. (PM SIHF) Ab nächstem Montag, 8. April 2024, erfolgt der Startschuss zur Vorbereitung für die WM 2024 in Prag und Ostrava.

Für die erste von vier Vorbereitungswochen hat Head Coach Patrick Fischer 24 Spieler nominiert.

Parallel zur Schlussphase der National-League-Playoffs nimmt die Herren-Nationalmannschaft die «Road to Prague 2024» in Angriff. Von Montag, 8. April 2024, bis Mittwochnachmittag, 10. April 2024, trainiert die Mannschaft in Kloten, ehe sie für zwei Testspiele gegen die Slowakei nach Humenné reist. Die zweite Vorbereitungswoche absolviert die Schweiz in Basel und trägt dort zwei Tests gegen Frankreich aus. Die Trainingsbasis für die letzten beiden Wochen ist dann erneut Kloten, wo zwei Testpartien gegen Lettland und Schweden (Breakout-Game der Czech Hockey Games) angesetzt sind. Ein weiteres Testspiel gegen Lettland findet am 26. April 2024 in Lausanne statt.

Zahlreiche bekannte Gesichter im Nati-Aufgebot

Patrick Fischer und sein Coaching-Staff haben zum Auftakt der WM-Vorbereitung drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer der bereits ausgeschiedenen Playoff- und Playout-Mannschaften aufgeboten. Angeführt von Rekordnationalspieler Andres Ambühl (318 Partien) figurieren mit Romain Loeffel (135) und Gaëtan Haas (114) auch zwei weitere Akteure mit über hundert Länderspielen im Kader. Vor einem persönlichen Jubiläum steht Tristan Scherwey, der bei aktuell 99 Einsätzen für die Schweizer Nationalmannschaft steht.

«Für die erste Vorbereitungswoche haben wir eine gute Mischung aus international erfahrenen, dynamischen und spielerisch starken Spielern aufgeboten, welche auch das physische Element aufs Eis bringen. Wir freuen uns riesig auf das bevorstehende Saisonhighlight mit der WM in Tschechien und sind überzeugt, dass wir nach den vier Wochen optimal vorbereitet an diesen Grossanlass reisen werden», kommentiert Head Coach Patrick Fischer seine Nomination.

Tickets und Autogrammstunden

Nach den beiden Leistungstests gegen die Slowakei finden fünf Testspiele in der Schweiz wie folgt statt:

• Freitag, 19. April 2024, 19:45 Uhr, Basel: Schweiz – Frankreich

• Samstag, 20. April 2024, 17:30 Uhr, Basel: Schweiz – Frankreich

• Freitag, 26. April 2024, 19:45 Uhr, Lausanne: Schweiz – Lettland

• Samstag, 27. April 2024, 17:30 Uhr, Kloten: Schweiz – Lettland

• Donnerstag, 5. Mai 2024, 19:45 Uhr, Kloten: Schweiz – Schweden

Tickets für die oben genannten Partien sind unter www.sihf.ch/ticketmaster erhältlich. Während der beiden Vorbereitungswochen in der Schweiz sind auch zwei Autogrammstunden mit mehreren Nationalspielern und Patrick Fischer geplant: Am Mittwoch, 17. April, um 18:00 Uhr in Basel sowie zwei Wochen darauf am Mittwoch, 1. Mai 2024, um 16:00 Uhr in Kloten.

Das Aufgebot für die erste Woche im Detail

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Philip Wüthrich (SC Bern)

Verteidiger (8): David Aebischer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Davos), Sven Jung (HC Davos), Samuel Kreis (SC Bern), Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern)

Stürmer (13): Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), André Heim (HC Ambri-Piotta), Tino Kessler (EHC Biel-Bienne), Mike Künzle (EHC Biel-Bienne), Marco Lehmann (SC Bern), Marc Marchon (EHC Kloten), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Tanner Richard (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Calvin Thürkauf (HC Lugano)