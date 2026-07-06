Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz Schweiz: Jan Cadieux lädt 34 Spieler ins Prospect Camp 2026 nach Davos ein
Schweiz

Schweiz: Jan Cadieux lädt 34 Spieler ins Prospect Camp 2026 nach Davos ein

6. Juli 20262 Mins read56
Share
Trainer Jan Cadieux von Team Schweiz - © Moritz Eden / City-Press
Share

Zürich. (PM SIHF) Das Prospect Camp 2026 bildet den Saisonauftakt der Herren-A-Nationalmannschaft. 34 Spieler wurden für den Zusammenzug vom 27. bis 31. Juli in Davos nominiert.

Das fünftägige Prospect Camp verfolgt das Ziel, die besten jungen Schweizer Eishockeyspieler unter 25 Jahren schrittweise an die Strukturen, die Spielidee und den Mindset der A-Nationalmannschaft heranzuführen. Gleichzeitig soll der Sprung von den Nachwuchsteams in die höchste Stufe sowie der Übergang vom nationalen zum internationalen Eishockey erleichtert werden.

Von den aufgebotenen Akteuren haben bereits zwölf Spieler Einsätze für die A-Nationalmannschaft absolviert. Am meisten Erfahrung bringen die beiden WM-Silbermedaillengewinner Attilio Biasca und Théo Rochette mit, die jeweils 29 Länderspiele bestritten haben. Beide haben zudem kürzlich einen Entry-Level-Vertrag in der NHL unterzeichnet.

Zu den jüngsten Nominierten gehören die drei Verteidiger Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Ludvig Johnson (HC Fribourg-Gottéron) und Leon Muggli (Hershey Bears / AHL) sowie der Stürmer Jamiro Reber (HC Fribourg-Gottéron), allesamt Jahrgang 2006. Der älteste Spieler im Kader ist der Torhüter Robin Meyer (Jahrgang 2000).

«Das Prospect Camp hat sich in den vergangenen Jahren klar bewährt. Wir freuen uns darauf, die 34 aufgebotenen Spieler genau zu beobachten, ihnen eine wichtige Plattform zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich für höhere Aufgaben im Nationalteam zu empfehlen. Unser Ziel ist es, ihre Entwicklung gezielt weiter voranzutreiben und sie Schritt für Schritt an das Topniveau des Schweizer Eishockeys heranzuführen», sagt Head Coach Jan Cadieux.

Wie schon im Vorjahr absolvieren die Spieler in der VAT-Arena verschiedene Trainings auf und neben dem Eis und bestreiten zum Abschluss zwei interne Spiele.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (4): Loïc Galley (HC Fribourg-Gottéron), Ewan Huet (Lausanne HC), Robin Meyer (SCL Tigers), Kevin Pasche (Lausanne HC)

Verteidiger (12): Nic Balestra (EV Zug), Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Ludvig Johnson (HC Fribourg-Gottéron), Noah Meier (SCL Tigers), Leon Muggli (Hershey Bears / AHL), Nils Rhyn (SC Bern), Eric Schneller (EV Zug), Jan Schwendeler (ZSC Lions), Maximilian Streule (HC Fribourg-Gottéron), Brian Zanetti (HC Lugano)

Stürmer (18): Mats Alge (SC Bern), Dario Allenspach (SCL Tigers), Attilio Biasca (Boston Bruins / NHL), Lorenzo Canonica (HC Lugano), Jan Dorthe (HC Fribourg-Gottéron), Alain Graf (SC Bern), Rico Gredig (EV Zug), Kimo Gruber (ZSC Lions), Valentin Hofer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Andro Kaderli (Skellefteå AIK / SWE), Rafael Meier (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambri-Piotta), Julian Parrée (HC Davos), Mischa Ramel (EHC Kloten), Jamiro Reber (HC Fribourg-Gottéron), Fabian Ritzmann (SC Bern), Théo Rochette (Detroit Red Wings / NHL), Jonas Taibel (HC Fribourg-Gottéron)

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
432
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post "Ich werde alles für das weiß-rote Trikot geben" - Enrico Larcher verlängert bei den Foxes

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Schweiz

Schweiz: Urs Kessler tritt als Verwaltungsratspräsident zurück

Zürich. (PM SIHF) Urs Kessler tritt mit Abschluss der Heim-Weltmeisterschaft per sofort...

By1. Juni 2026
! +Österreich / ÖEHVSchweizWM 2026

Schweiz vergibt keine Gastgeschenke – Österreich unterliegt 0:9

Zürich. (PM ÖEHV) Nicht nur im rotweißroten Lager, auch von vielen Expertinnen...

By21. Mai 2026
! +SchweizWM 2026

Trotz Niederlage! Deutschlands nächster WM-Gegner Lettland überzeugt gegen die Schweiz mit starken Kontern und DEL-Keeper Gudlevskis

Bonn. (PM MagentaSport) Vorsicht vor konterstarken Letten! Deutschlands kommender Gegner bei der...

By17. Mai 2026
SchweizWM 2026

Philipp Kurashev nicht an der Heim-WM

Zürich. (PM SIHF) Philipp Kurashev wird krankheitsbedingt nicht an der morgen beginnenden...

By14. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten