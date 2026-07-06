Schweiz: Jan Cadieux lädt 34 Spieler ins Prospect Camp 2026 nach Davos ein

Zürich. (PM SIHF) Das Prospect Camp 2026 bildet den Saisonauftakt der Herren-A-Nationalmannschaft. 34 Spieler wurden für den Zusammenzug vom 27. bis 31. Juli in Davos nominiert.

Das fünftägige Prospect Camp verfolgt das Ziel, die besten jungen Schweizer Eishockeyspieler unter 25 Jahren schrittweise an die Strukturen, die Spielidee und den Mindset der A-Nationalmannschaft heranzuführen. Gleichzeitig soll der Sprung von den Nachwuchsteams in die höchste Stufe sowie der Übergang vom nationalen zum internationalen Eishockey erleichtert werden.

Von den aufgebotenen Akteuren haben bereits zwölf Spieler Einsätze für die A-Nationalmannschaft absolviert. Am meisten Erfahrung bringen die beiden WM-Silbermedaillengewinner Attilio Biasca und Théo Rochette mit, die jeweils 29 Länderspiele bestritten haben. Beide haben zudem kürzlich einen Entry-Level-Vertrag in der NHL unterzeichnet.

Zu den jüngsten Nominierten gehören die drei Verteidiger Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Ludvig Johnson (HC Fribourg-Gottéron) und Leon Muggli (Hershey Bears / AHL) sowie der Stürmer Jamiro Reber (HC Fribourg-Gottéron), allesamt Jahrgang 2006. Der älteste Spieler im Kader ist der Torhüter Robin Meyer (Jahrgang 2000).

«Das Prospect Camp hat sich in den vergangenen Jahren klar bewährt. Wir freuen uns darauf, die 34 aufgebotenen Spieler genau zu beobachten, ihnen eine wichtige Plattform zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich für höhere Aufgaben im Nationalteam zu empfehlen. Unser Ziel ist es, ihre Entwicklung gezielt weiter voranzutreiben und sie Schritt für Schritt an das Topniveau des Schweizer Eishockeys heranzuführen», sagt Head Coach Jan Cadieux.

Wie schon im Vorjahr absolvieren die Spieler in der VAT-Arena verschiedene Trainings auf und neben dem Eis und bestreiten zum Abschluss zwei interne Spiele.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (4): Loïc Galley (HC Fribourg-Gottéron), Ewan Huet (Lausanne HC), Robin Meyer (SCL Tigers), Kevin Pasche (Lausanne HC)

Verteidiger (12): Nic Balestra (EV Zug), Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Ludvig Johnson (HC Fribourg-Gottéron), Noah Meier (SCL Tigers), Leon Muggli (Hershey Bears / AHL), Nils Rhyn (SC Bern), Eric Schneller (EV Zug), Jan Schwendeler (ZSC Lions), Maximilian Streule (HC Fribourg-Gottéron), Brian Zanetti (HC Lugano)

Stürmer (18): Mats Alge (SC Bern), Dario Allenspach (SCL Tigers), Attilio Biasca (Boston Bruins / NHL), Lorenzo Canonica (HC Lugano), Jan Dorthe (HC Fribourg-Gottéron), Alain Graf (SC Bern), Rico Gredig (EV Zug), Kimo Gruber (ZSC Lions), Valentin Hofer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Andro Kaderli (Skellefteå AIK / SWE), Rafael Meier (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambri-Piotta), Julian Parrée (HC Davos), Mischa Ramel (EHC Kloten), Jamiro Reber (HC Fribourg-Gottéron), Fabian Ritzmann (SC Bern), Théo Rochette (Detroit Red Wings / NHL), Jonas Taibel (HC Fribourg-Gottéron)

432 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro