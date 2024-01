Schweiz: FÃ¼nf DebÃ¼tanten im Aufgebot fÃ¼r die Beijer Hockey Games in Schweden

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Für die «Beijer Hockey Games» in Schweden hat Head Coach Patrick Fischer 25 Spieler, darunter fünf Debütanten, nominiert. Die Schweiz...

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Für die «Beijer Hockey Games» in Schweden hat Head Coach Patrick Fischer 25 Spieler, darunter fünf Debütanten, nominiert.

Die Schweiz startet das neue Kalenderjahr mit dem Breakout-Game am 8. Februar 2024 gegen Finnland, ehe am 10. und 11. Februar die Partien gegen Schweden und Tschechien folgen.

Neben zahlreichen erfahrenen Spielern hat Fischer mit Torhüter Stéphane Charlin, den beiden Verteidigern Inaki Baragano und Benoit Jecker sowie den zwei Stürmern Tino Kessler und Théo Rochette gleich fünf Akteure aufgeboten, welche das Trikot der Schweiz zum ersten Mal tragen. «Einige der routinierten Spieler haben in den vorherigen Zusammenzügen verletzungsbedingt gefehlt und sind nun wieder einsatzfähig. Die jungen Spieler haben sich aufgrund von starken Leistungen in ihren Clubs für ein Aufgebot aufgedrängt», erläutert der 48-jährige Head Coach seine Nomination.

Nachdem mit Luca Cereda, beim Karjala Cup im November 2023, sowie Thierry Paterlini, an den Swiss Ice Hockey Games im Dezember 2023, bereits zwei Trainer aus der National League Fischer als Assistant Coaches unterstützten, wird heuer Michael Liniger, aktuell Assistenztrainer des EV Zug, das Trainerteam ergänzen. Tommy Albelin amtet wie gewohnt ebenfalls als Assistenztrainer.

Für den ersten Zusammenzug in diesem Kalenderjahr trifft sich die Schweiz am Montag, 5. Februar 2024, in Zürich, ehe sie am selben Tag nach Oslo fliegt, per Bus nach Karlskoga (SWE) fährt und dort drei Tage später um 18:00 Uhr das Breakout-Game gegen Finnland bestreitet. Sowohl das anschliessende Duell mit Gastgeber Schweden (10. Februar 2024, 16:00 Uhr), das die letztjährigen Beijer Hockey Games für sich entscheiden konnte, als auch die Partie gegen Tschechien (11. Februar 2024, 12:00 Uhr) findet dann in der Löfbergs Arena in Karlstad statt.

Angesprochen auf die Zielsetzung für diese drei Partien sagt Patrick Fischer: «Wir wollen uns als Team weiterentwickeln und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr hinlegen. Die jungen Akteure sollen sich präsentieren und wichtige Erfahrungen gegen starke Gegner sammeln.»

Sämtliche Schweizer Spiele werden live auf SRF, RTS und RSI zu sehen sein.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (3): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Connor Hughes (Lausanne HC), Joren Van Pottelberghe (EHC Biel-Bienne)

Verteidiger (8): Iñaki Baragano (SCRJ Lakers), Michael Fora (HC Davos), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron), Sven Jung (HC Davos), Samuel Kreis (SC Bern), Livio Stadler (EV Zug)

Stürmer (14): Thierry Bader (SC Bern), Attilio Biasca (EV Zug), Enzo Corvi (HC Davos), André Heim (HC Ambri-Piotta), Grégory Hofmann (EV Zug), Tino Kessler (EHC Biel-Bienne), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Théo Rochette (Lausanne HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Axel Simic (EHC Kloten), Yannick Zehnder (ZSC Lions)