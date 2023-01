Schweiz: EHC Kloten und Jeff Tomlinson regeln die Zuzkunft

Kloten. (PM EHC Kloten) Jeff Tomlinson hat den EHC Kloten informiert, dass er in der nächsten Saison die Arbeit als Headcoach aus gesundheitlichen Gründen...

Kloten. (PM EHC Kloten) Jeff Tomlinson hat den EHC Kloten informiert, dass er in der nächsten Saison die Arbeit als Headcoach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterführen kann.

Jeff Tomlinson sagt dazu: “Ich bin sehr traurig und es tut mir sehr leid, dass ich meinen Traumjob nicht mehr so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Aber diese Lösung ist das Beste für mich und für den Club.”

Doch der Erfolgstrainer bleibt auf jeden Fall in Kloten an Bord. In welcher Form, ist noch nicht endgültig definiert. Daher werden sich der Club und Jeff Tomlinson zu diesem Punkt erst später äussern.

“Auch bei der Nachfolgeregelung von Jeff als Headcoach arbeiten wir sehr eng zusammen”, sagt Geschäftsführer Anjo Urner. Sportchef Larry Mitchell, Jeff Tomlinson und Anjo Urner sind überzeugt, “dass wir einen Coach finden, der den in Kloten eingeschlagene Weg erfolgreich fortsetzen wird”, hält Urner fest.

Dieser von Tomlinson vorgegebene Weg hat zuerst den erhofften Aufstieg und in dieser Saison in der National League eine Steigerung und vor allem viel Respekt gebracht. Der EHC Kloten und Jeff Tomlinson freuen sich auf die noch ausstehenden Spiele, der Headcoach setzt gemeinsam mit seinen Assistenten alles daran, sie möglichst erfolgreich zu gestalten.