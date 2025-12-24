Schweiz: Diese Spieler nehmen definitiv an der IIHF U20-Weltmeisterschaft 2026 teil

Schweiz. (PM SIHF) Nach dem letzten Testspiel gegen Schweden hat Head Coach Jan Cadieux den Kader reduziert und die Schweizer Mannschaft fÃ¼r die U20-WM in Saint Paul & Minneapolis endgÃ¼ltig nominiert.

Mit einem 2:1-Sieg im Penaltyschiessen gegen die Minnesota State University Mankato (NCAA), einem 6:1-Triumph gegen DÃ¤nemark sowie einer 3:7-Niederlage gegen Schweden schloss das U20-Nationalteam seine rund zweiwÃ¶chige WM-Vorbereitung in Rochester ab. Nun steht der finale Kader fest, der aus drei TorhÃ¼tern, acht Verteidigern und 14 StÃ¼rmern besteht.

Die Verteidiger Guus van der Kaaij (Rouyn-Noranda Huskies / QMJHL) und Simon MÃ¼ller (HC Davos) sowie die StÃ¼rmer David Bosson (Drummondville Voltigeurs / QMJHL) und Lenny Giger (Sioux City Musketeers / USHL) haben den Sprung in den endgÃ¼ltigen Kader nicht geschafft und werden nach Hause zurÃ¼ckkehren.

Â«Unser Ziel ist es, ein Team mit dem hÃ¶chstmÃ¶glichen Battle-Level zusammenzustellen, um das Eishockey spielen zu kÃ¶nnen, das wir konsequent umsetzen wollen. Der Cut war nicht leicht, die Spieler haben es uns schwer gemacht, die finalen Entscheidungen zu treffenÂ», sagt Cadieux.

Der WM-Gruppenspielplan der Schweiz

Die Schweiz startet am 28. Dezember 2025 um 00:00 Uhr MEZ gegen die USA ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Schweden (28. Dezember 2025, 20:00 Uhr MEZ), Deutschland (30. Dezember 2025, 20:00 Uhr MEZ) und die Slowakei (31. Dezember 2025, 19:00 Uhr MEZ). Jan Cadieux freut sich auf den WM-Start und Ã¤ussert sich wie folgt: Â«Wir sind gut vorbereitet, haben hart trainiert und werden jedes Spiel mit Leidenschaft und viel Fokus bestreiten.Â»

Alle Schweizer Spiele werden live bei MySports und kostenlos in der MySports App Ã¼bertragen.

Das Aufgebot im Detail

TorhÃ¼ter (3): Christian Kirsch (Kitchener Rangers / OHL), Phileas Lachat (Waterloo Black Hawks / USHL), Elijah Neuenschwander (Fribourg-GottÃ©ron)

Verteidiger (8): Niklas Blessing (EHC Biel-Bienne), Mischa Geisser (EV Zug), Ludvig Johnson (Fribourg-GottÃ©ron), Nik Lehmann (SCL Tigers), Gian Meier (FrÃ¶lunda GÃ¶teborg / SWE), Leon Muggli (Hershey Bears / AHL), Basile Sansonnens (Lausanne HC), Daniil Ustinkov (ZSC Lions)

StÃ¼rmer (14): Mike Aeschlimann (SCL Tigers), Robin Antenen (EV Zug), Nathan Borradori (HC Ambri-Piotta), Nolan Cattin (EHC Biel-Bienne), Joel Grossniklaus (MalmÃ¶ Redhawks / SWE), Kevin Haas (HC Thurgau), Cyrill Henry (HC Lugano), Kimi KÃ¶rbler (EHC Kloten), Paul Mottard (Ilves / FIN), Jonah Neuenschwander (EHC Biel-Bienne), Jamiro Reber (HV71 / SWE), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies / QMJHL), Beni Waidacher (HC Davos), Loris Wey (EV Zug)

