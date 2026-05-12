Schweiz: Das vorläufige Kader für die Heim-WM ist bekannt

Zürich. (PM SIHF) Nach den Beijer Hockey Games hat Head Coach Jan Cadieux weitere Anpassungen am Team vorgenommen und sein vorläufiges Aufgebot für die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg nominiert.

Im Anschluss an das letzte Turnier der Euro Hockey Tour hat Cadieux gemeinsam mit seinem Staff den Kader reduziert.

Nicht für die WM berücksichtigt werden die Verteidiger Giancarlo Chanton, Fabian Heldner und Simon Seiler sowie die Stürmer Yannick Frehner und Tyler Moy.

Der Verteidiger Janis Moser von den Tampa Bay Lightning stösst, wie bereits letzte Woche angekündigt, zum Team.

Damit umfasst das Aufgebot neu drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Sechs Spieler aus der NHL stehen im Kader. Der Einsatz von Philipp Kurashev, der noch medizinische Tests abwarten muss, wird von Tag zu Tag neu beurteilt.

Head Coach Jan Cadieux äussert sich wie folgt: «Die Entscheidung über das WM-Aufgebot war alles andere als einfach. Alle Spieler haben in den vergangenen vier Vorbereitungswochen enormen Einsatz gezeigt und alles für die Schweiz gegeben. Auch diejenigen, die nicht an der Heim-WM dabei sein werden, haben die Mannschaft mit ihrem Einsatz und ihrer Einstellung mitgeprägt und die Mitspieler jeden Tag gepusht. Jeder Einzelne hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns als Team weiterentwickeln konnten. Jetzt geht es in den kommenden Trainings um den letzten Feinschliff. Die Vorfreude auf den WM-Start gegen die USA und das Eishockeyfest in der Schweiz ist riesig.»

So sieht das vorläufige WM-Aufgebot aus:

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)

Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (HC Davos), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL)

Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)