Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz Schweiz: Das vorläufige Kader für die Heim-WM ist bekannt
SchweizWM 2026

Schweiz: Das vorläufige Kader für die Heim-WM ist bekannt

12. Mai 20261 Mins read71
Share
Nico Hischier von Team Schweiz und Joshua Samanski von Team Deutschland im Zweikampf - © Moritz Eden / City-Press
Share

Zürich. (PM SIHF) Nach den Beijer Hockey Games hat Head Coach Jan Cadieux weitere Anpassungen am Team vorgenommen und sein vorläufiges Aufgebot für die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg nominiert.

Im Anschluss an das letzte Turnier der Euro Hockey Tour hat Cadieux gemeinsam mit seinem Staff den Kader reduziert.

Nicht für die WM berücksichtigt werden die Verteidiger Giancarlo Chanton, Fabian Heldner und Simon Seiler sowie die Stürmer Yannick Frehner und Tyler Moy.

Der Verteidiger Janis Moser von den Tampa Bay Lightning stösst, wie bereits letzte Woche angekündigt, zum Team.

Damit umfasst das Aufgebot neu drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Sechs Spieler aus der NHL stehen im Kader. Der Einsatz von Philipp Kurashev, der noch medizinische Tests abwarten muss, wird von Tag zu Tag neu beurteilt.

Head Coach Jan Cadieux äussert sich wie folgt: «Die Entscheidung über das WM-Aufgebot war alles andere als einfach. Alle Spieler haben in den vergangenen vier Vorbereitungswochen enormen Einsatz gezeigt und alles für die Schweiz gegeben. Auch diejenigen, die nicht an der Heim-WM dabei sein werden, haben die Mannschaft mit ihrem Einsatz und ihrer Einstellung mitgeprägt und die Mitspieler jeden Tag gepusht. Jeder Einzelne hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns als Team weiterentwickeln konnten. Jetzt geht es in den kommenden Trainings um den letzten Feinschliff. Die Vorfreude auf den WM-Start gegen die USA und das Eishockeyfest in der Schweiz ist riesig.»

So sieht das vorläufige WM-Aufgebot aus:

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)

Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (HC Davos), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL)

Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
187
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Torwart-Trio der Kassel Huskies ist komplett

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Hintergrund / InterviewsÖsterreich / ÖEHVWM 2026

Österreichs Captain Peter Schneider: „Es wird ein Dogfight werden“

Zürich. (PM ÖEHV) Diesen Freitag startet die WM 2026 in Zürich und...

By12. Mai 2026
SchweizTransfer-News

Swiss Ice Hockey verpflichtet Rikard Franzén bis 2030 als Assistenztrainer der A-Nationalmannschaft

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich mitzuteilen, dass...

By11. Mai 2026
Schweiz

Roster-Update bei den Schweizern: JJ Moser stösst zum Nationalteam

Zürich. (PM SIHF) Der Verteidiger der Tampa Bay Lightning wird die Schweizer...

By8. Mai 2026
Schweiz

Roster-Update: Vier NHL-Spieler und neun Playoff-Finalisten verstärken den Schweizer WM-Kader

Glattbrugg. (PM SIHF) Vier NHL-Spieler sowie vier Akteure des frischgebackenen Meisters HC...

By4. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten