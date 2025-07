Schweiz: 34 Spieler fÃ¼rs Prospect Camp 2025 aufgeboten

Zürich. (PM SIHF) Das Prospect Camp 2025 markiert den Auftakt zur neuen Saison der Herren-A-Nationalmannschaft und findet vom 20. bis 24. Juli 2025 in Davos statt.

Ziel des fünftägigen Prospect Camps ist es, die vielversprechendsten Schweizer Eishockeyprospects unter 25 Jahren schrittweise an das System, die Spielphilosophie sowie den Mindset der A-Nationalmannschaft heranzuführen und den Übergang von den Nachwuchsauswahlen zur höchsten Ebene sowie vom nationalen zum internationalen Eishockey zu erleichtern.

Von den aufgebotenen Spielern haben mehr als die Hälfte noch keine Partie für die A-Nationalmannschaft bestritten. Die meiste Erfahrung bringen Simon Knak (21 A-Länderspiele), David Aebischer (20) und Iñaki Baragano (18) mit. Zu den jüngsten Nominierten zählen Verteidiger Eric Schneller (Genève-Servette HC) sowie die drei Stürmer Léo Braillard (Lethbridge Hurricanes / WHL), Rico Gredig (HC Davos) und Andro Kaderli (Leksands IF / SWE), allesamt Jahrgang 2005.

«Die 34 eingeladenen Spieler, im Schnitt etwas über 22 Jahre alt, haben in der vergangenen Saison mit konstanten Auftritten überzeugt», erklärt Head Coach Patrick Fischer. «Wir behalten diese Talente genau im Auge und möchten ihre Entwicklung gezielt fördern, damit sie schon bald den nächsten Schritt in Richtung Spitze des Schweizer Eishockeys machen können. Alle erhalten die Chance, sich vor den beiden Grossereignissen mit den Olympischen Spielen in Milano-Cortina und der WM 2026 in der Schweiz ein weiteres Mal zu präsentieren und ins Blickfeld zu spielen.»

Wie bereits im letzten Jahr absolvieren die Spieler in der zondacrypto-Arena verschiedene On-Ice- und Off-Ice-Trainingseinheiten und bestreiten zum Abschluss auch zwei interne Partien.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (4): Loïc Galley (HC Fribourg-Gottéron), Luca Hollenstein (HC Davos), Kevin Pasche (Lausanne HC), Akira Schmid (Henderson Silver Knights / AHL)

Verteidiger (12): David Aebischer (HC Lugano), Iñaki Baragano (Lausanne HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Noah Delémont (EHC Kloten), Rodwin Dionicio (San Diego Gulls / AHL), Cédric Fiedler (Lausanne HC), Louis Füllemann (SC Bern), Nico Gross (HC Davos), Leandro Hausheer (EHC Kloten), Eric Schneller (Genève-Servette HC), Maximilian Streule (HC Fribourg-Gottéron), Brian Zanetti (HC Lugano)

Stürmer (18): Mats Alge (SC Bern), Dario Allenspach (SCL Tigers), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Léo Braillard (Lethbridge Hurricanes / WHL), Lorenzo Canonica (HC Lugano), Joshua Fahrni (SCL Tigers), Rico Gredig (HC Davos), Andro Kaderli (Leksands IF / SWE), Simon Knak (HC Davos), Miles Müller (HC Ambrì-Piotta), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Mischa Ramel (EHC Kloten), Fabian Ritzmann (SC Bern), Louis Robin (HC Ajoie) Théo Rochette (Lausanne HC), Thierry Schild (SC Bern), Gian-Marco Wetter (SC Rapperswil-Jona Lakers)

