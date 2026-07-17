Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Schwedischer Verteidiger bleibt bei den Wild Wings
! +Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Schwedischer Verteidiger bleibt bei den Wild Wings

17. Juli 20261 Mins read104
Share
Eric Martinsson von den Schwenninger Wild Wings - © Marco Leipold / City-Press
Share

Schwenningen. (PM Wild Wings) Es ist beschlossene Sache – Eric Martinsson verteidigt auch zukünftig für die Wild Wings.

Nach einer sehr überzeugenden Premierensaison mit den Blau-Weißen, hegt der Linksschütze gesteigerte Ambitionen für seine zweite Spielzeit im Trikot der Neckarstädter.

„Das letzte Jahr war ein gutes Jahr für den Club, aber wir alle wollen noch mehr erreichen. Ich freue mich sehr, für eine weitere Runde dabei zu sein und dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen und hoffentlich eine noch bessere Saison zu spielen“, so der schwedische Defensivakteur.

Nach Spiel 4 in Köln endete die vergangene Saison für Eric Martinsson und die Wild Wings im Viertelfinale der DEL-Playoffs. Mit insgesamt 25 Scorerpunkten und konstant guten Wechseln in allen Spielsituationen, war die Vertragsverlängerung des 33-jährigen und international erfahrenen Verteidigers auch für Wild Wings Schwenningen Geschäftsführer Stefan Wagner ein wichtiges Puzzleteil in den Personalplanungen für die kommenden Spielzeit.

„Wir wollten Eric aufgrund seiner Leistungen aber auch seiner menschlichen Qualitäten unbedingt bei uns halten. Er hat in unserem Team auf und abseits des Eises eine wichtige Rolle eingenommen. In all unseren Gesprächen hat er uns signalisiert, welches Potenzial er in der Mannschaft sowie dem gesamten Umfeld sieht. Wir sind glücklich darüber, dass wir inhaltlich zusammengekommen sind und er weiterhin für uns auflaufen wird“, skizziert Stefan Wagner.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eric Martinsson @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

5
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
Previous post Mit zwei neuen Assistenztrainern: Frauen-Nationalmannschaft startet in die Saison 2026/2027

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ESV KaufbeurenTransfer-News

Schwedenpower für den ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Neuzugang aus Schweden für den ESV Kaufbeuren: Mit William...

By17. Juli 2026
! +Damen

Mit zwei neuen Assistenztrainern: Frauen-Nationalmannschaft startet in die Saison 2026/2027

Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit ihrem Sommerlehrgang vom 20....

By17. Juli 2026
HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Danke, Daniel – Kapitän Frank beendet sein Abenteuer bei den Foxes

Bozen. (PM HCB) Ein Kapitel von 13 Jahren geht zu Ende. Daniel...

By17. Juli 2026
GSC MoersTransfer-News

Verlängerung bei den Black Tigers – Sebastian und Tristan Pfeifer bleiben in Moers

Moers. (PM GSC) Mit den Brüdern Tristan und Sebastian Pfeifer bleiben 2...

By17. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten