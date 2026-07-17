Schwedischer Verteidiger bleibt bei den Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Es ist beschlossene Sache – Eric Martinsson verteidigt auch zukünftig für die Wild Wings.

Nach einer sehr überzeugenden Premierensaison mit den Blau-Weißen, hegt der Linksschütze gesteigerte Ambitionen für seine zweite Spielzeit im Trikot der Neckarstädter.

„Das letzte Jahr war ein gutes Jahr für den Club, aber wir alle wollen noch mehr erreichen. Ich freue mich sehr, für eine weitere Runde dabei zu sein und dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen und hoffentlich eine noch bessere Saison zu spielen“, so der schwedische Defensivakteur.

Nach Spiel 4 in Köln endete die vergangene Saison für Eric Martinsson und die Wild Wings im Viertelfinale der DEL-Playoffs. Mit insgesamt 25 Scorerpunkten und konstant guten Wechseln in allen Spielsituationen, war die Vertragsverlängerung des 33-jährigen und international erfahrenen Verteidigers auch für Wild Wings Schwenningen Geschäftsführer Stefan Wagner ein wichtiges Puzzleteil in den Personalplanungen für die kommenden Spielzeit.

„Wir wollten Eric aufgrund seiner Leistungen aber auch seiner menschlichen Qualitäten unbedingt bei uns halten. Er hat in unserem Team auf und abseits des Eises eine wichtige Rolle eingenommen. In all unseren Gesprächen hat er uns signalisiert, welches Potenzial er in der Mannschaft sowie dem gesamten Umfeld sieht. Wir sind glücklich darüber, dass wir inhaltlich zusammengekommen sind und er weiterhin für uns auflaufen wird“, skizziert Stefan Wagner.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eric Martinsson @ Elite Prospects