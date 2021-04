Schwedischer Top-StÃ¼rmer kommt zu den Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der Schwede Patrik Lundh kommt aus Linköping an den Neckarursprung und kann in der Offensive auf dem Flügel und auch...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der Schwede Patrik Lundh kommt aus Linköping an den Neckarursprung und kann in der Offensive auf dem Flügel und auch als Center eingesetzt werden.

Nach 613 Spielen und 273 Scorerpunkten in Schwedens Eliteliga sowie 61 Einsätzen in der KHL sucht der 32 Jahre alte Linksschütze bei den Wild Wings nun eine neue Herausforderung.

„Niklas Sundblad hat mich kontaktiert und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich freue mich unheimlich auf das neue Abenteuer in Deutschland und auf die PENNY DEL“, sagt Patrik Lundh und ergänzt: „Ich bin ein Spieler, für den es wichtig ist, seinen Teil zum Teamerfolg beizutragen. Nach den Spielen möchte ich in den Spiegel schauen können, in dem Wissen alles gegeben zu haben. Aber natürlich ist es mein Bestreben produktiv zu sein und dem Team auch auf diese Weise zu helfen.“

Sein schwedischer Landsmann hinter der Schwenninger Bande freut sich auf einen Topspieler. „Patrik ist ein richtig guter Schlittschuhläufer, kann mit extrem hohem Tempo Eishockey spielen und somit die Statik eines Spiels verändern. Mit seinem Scoringtouch und seinen Fähigkeiten passt er perfekt zu unserer Spielidee“, beschreibt Niklas Sundblad.

Dies bestätigt auch Wild Wings Sportdirektor Christof Kreutzer: „Patrik Lundh ist eine unserer Top-Verpflichtungen für die kommende Saison. Mit seiner Erfahrung, seinen spielerischen Fähigkeiten und seinem Speed wird er unser Team sehr verstärken. Ich freue mich, dass wir diesen Transfer realisieren konnten.“