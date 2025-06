Schwedischer Stürmer verstärkt Offensive – Emil Johansson wechselt zu den Ratinger Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens freuen sich, mit Emil Johansson (geb. 25. April 1997) einen torgefährlichen Stürmer verpflichtet zu haben.

Der 28 jährige Schwede wechselt aus der schwedischen Division 2 ins Rheinland und soll für frischen Wind im Angriff sorgen.

In der abgelaufenen Saison (2024/25) spielte Emil für IFK Arboga und erzielte starke Werte: in 28 Einsätzen traf er 19-mal und lieferte 24 Vorlagen – insgesamt 43 Scorerpunkte, was beeindruckende 1,54 Punkte pro Spiel bedeutet .

Zuvor stand er in der Saison 2023/24 bei Falu IF in der Hockey Ettan unter Vertrag, wo er in 30 Partien ebenfalls Bestwerte lieferte: 12 Tore und 20 Assists – macht 32 Punkte.

Mit seinem Instinkt vor dem Tor und seiner Übersicht wird Johansson die offensive Schlagkraft der Ice Aliens entscheidend unterstützen. Er ist ein erfahrener Scorer aus einer wettbewerbsstarken Liga. Der 1,70 m große Linksschütze wird in der kommenden Spielzeit die Rückennummer 86 tragen.

Somit ist die erste von vier Kontingentstellen im Ratinger Kader besetzt!

Cheftrainer Frank Gentges freut sich schon auf den Neuzugang: „Emil ist ein Außenstürmer mit entsprechender Scorerquote, der gut auf den Schlittschuhen ist, den direkten Weg zum Tor sucht und auch den unbedingten Willen hat zu scoren. Er ist taktisch gut ausgebildet und wird auch charakterlich gut ins Team passen. Nach einem Jahr in den USA ist Ratingen erst seine zweite Station außerhalb von Schweden. Ich freue mich, dass Emil sich für uns entschieden hat. Der Dank des Vereins geht auch an einen Sponsor, der Emil eine Arbeitsstelle stellt, nur so sind Import-Verpflichtungen bei uns möglich.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV