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Iserlohn RoostersTransfer-News

Schwedischer Defender Robin Norell bleibt ein Rooster

19. MÃ¤rz 20261 Mins read166
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Robin Norell von den Iserlohn Roosters - Â© Bruno Dietrich / City-Press
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Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters kÃ¶nnen in der kommenden Saison auf die Dienste ihres Verteidigers Robin Norell bauen.

Der 31-jÃ¤hrige Schwede war vor der vergangenen Saison an den Seilersee gewechselt und verlÃ¤ngert seinen Kontrakt nun um eine weitere Spielzeit. In der abgelaufenen Saison kam Norell in 51 Spielen auf 13 Scorerpunkte, war mit knapp 1.000 Minuten der Akteur mit der drittmeisten Eiszeit im Kader der SauerlÃ¤nder und fuhr nach seinem Defensiv-Kollegen Colin Ugbekile die zweitmeisten Shifts.

Seine Zweikampfquote ist mit 56,8% die zweitbeste im Team und Norell blockte mit 45 teamintern die meisten SchÃ¼sse. â€žRobin ist von Anfang an auf dem Eis vorangegangen und hat sich mit seiner Erfahrung auch in der Kabine zu einem FÃ¼hrungsspieler entwickelt. Er kann und soll auch in der kommenden Saison ein zentraler Baustein unserer Defensive seinâ€œ, lobt Franz-David Fritzmeier den Verteidiger.

FÃ¼r Norell selbst war es keine schwierige Entscheidung, am Seilersee zu verlÃ¤ngern: â€žIch habe mich hier von Anfang an wohl gefÃ¼hlt, die MentalitÃ¤t in der Kabine und im Club passt zu mir und es ist wirklich jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis, vor diesen Fans zu spielen. Wir haben in der vergangenen Saison gezeigt, was wir kÃ¶nnen und ich will dabei helfen, dass wir in der kommenden Spielzeit daran anknÃ¼pfen kÃ¶nnenâ€œ, sagt der Schwede.

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