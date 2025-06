Schwedischer Angreifer verstÃ¤rkt die Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den schwedischen Stürmer Henrik Törnqvist vom HC Linköping.

Für den 28-jährigen Rechtsschützen ist es nach über 500 Partien (534 Spiele, 178 Scorerpunkte) in der höchsten schwedischen Spielklasse die erste Station im Ausland. Seit er 2011 in die U16 von Linköping wechselte, war Törnqvist bis auf zwei Abstecher zu den Ligakonkurrenten nach Timra und Karlskrona durchgängig für Linköping aktiv – in der Saison 2019/2020 gemeinsam mit dem ehemaligen Roosters-Stürmer Joe Whitney.

Törnqvist, der als gelernter Center auch die Flügelpositionen spielen kann, absolvierte zudem auch 24 Partien in der Champions Hockey League und 5 Länderspiele für die schwedische Nationalmannschaft.

„Ich freue mich sehr auf meine erste Station im Ausland. Meine Familie und ich hatten diesen Gedanken schon länger und mit dem Angebot aus Iserlohn hat sich eine großartige Gelegenheit ergeben. Das Konzept, das Franz gemeinsam mit dem Trainerteam erarbeitet hat und die Rolle, die ich darin spielen soll, haben mich sofort überzeugt“, sagt der schwedische Stürmer.

„Henrik ist ein sehr erfahrener Zwei-Wege-Stürmer, der zudem sowohl im Powerplay als auch im Penaltykilling hohe Qualität hat. Zudem ist er flexibel einsetzbar und kann sowohl als Center als auch als Winger eingesetzt werden. Henrik pflegt eine sehr intensive Spielweise und passt somit sehr gut in unser Konzept und zu diesem Standort“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Törnqvist kommt mit seiner Frau und zwei Kindern nach Iserlohn und wird die Rückennummer 11 tragen.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (verliehen)

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23), Johannes Huß.

Sturm: Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Christian Thomas (CAN), Henrik Törnqvist (SWE), Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Eirik Salsten (NOR).

Headcoach: Stefan Nyman;

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala;

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli

Seine Karriere in Zahlen

