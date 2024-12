Schwedischer Angreifer geht bis 2027 fÃ¼r den niederbayerischen Traditionsverein auf Torejagd

Landshut. (PM EVL) enn das mal kein geniales Nikolausgeschenk für alle EVL-Fans ist! Goldhelm Tor Immo hat seinen Vertrag beim EV Landshut vorzeitig um...

Landshut. (PM EVL) enn das mal kein geniales Nikolausgeschenk für alle EVL-Fans ist!

Goldhelm Tor Immo hat seinen Vertrag beim EV Landshut vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der Schwede kam erst im Sommer an die Isar und wurde auf Anhieb zu einem Fixpunkt in der Mannschaft von Trainer Heiko Vogler. In seinen ersten 21 Spielen für die Niederbayern hat er acht Treffer selbst erzielt und 16 weitere Tore vorbereitet. Damit ist er aktuell der Topscorer des EVL.

„Ich freue mich natürlich riesig darüber, für zwei weitere Jahre in Landshut zu bleiben. Als die Gespräche mit Heiko und Ralf begonnen haben, war es ein sehr schneller Prozess und für mich eine sehr leichte Entscheidung. Landshut erfüllt mit diesem Verein, der Stadt und dieser Fanbase für mich alle Voraussetzungen. Deshalb könnten meine Familie und ich nicht glücklicher sein, für weitere zwei Jahre hier in dieser tollen Community zu bleiben“, erläutert Immo seine Entscheidung.

„Ich glaube jeder hat gesehen, dass Tor bereits nach 22 Spielen ein ganz wichtiger Baustein dieser Mannschaft geworden ist. Er will unbedingt Verantwortung übernehmen und als Führungsspieler vorangehen. Außerdem fühlt er sich mit seiner Familie in Landshut sehr wohl. Das spricht natürlich auch für unseren Standort. Wir setzen auf Kontinuität und wollen die Spieler bei uns halten, die mit Leidenschaft und Herzblut die Farben und Werte des EVL vertreten“, sagt Trainer Heiko Vogler. „Tor ist für mich einer der Denker und Lenker unserer Mannschaft. Ich freue mich sehr, dass wir einen echten Leader des Teams langfristig an uns binden konnten. Das ist sicher auch ein wichtiges Signal an das Team, um zu gegebener Zeit weitere Vertragsverlängerungen realisieren zu können. Außerdem dokumentieren wir damit nach außen unsere Ziele und Visionen für die Zukunft“, ergänzt Ralf Hantschke, Geschäftsführer der EVL Spielbetrieb-GmbH.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV