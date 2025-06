Schwedische StabilitÃ¤t fÃ¼r Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen können einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermelden.

Emil Johansson wechselt vom EHC Red Bull München an die Elbe und wird künftig mit der Rückennummer 57 für die Blau-Weißen auflaufen. Der 29-jährige Linksschütze soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Der in Schweden ausgebildete Verteidiger wurde 2014 von den Boston Bruins in der 7. Runde des NHL-Drafts gezogen und wagte 2016/17 den Sprung nach Nordamerika. Bis 2019 stand er in der AHL für die Providence Bruins, das Farmteam der Boston Bruins, auf dem Eis. Es folgten Stationen in der heimischen Liga und anschließend bei Vaasan Sport in Finnland.

Im Februar 2023 feierte Johansson sein Debüt in der PENNY DEL, nachdem ihn Red Bull München kurz vor Transferschluss verpflichtet hatte. Mit den Münchnern gewann er noch im selben Jahr die Deutsche Meisterschaft. Nach einem Wechsel zu TPS Turku in Finnland kehrte der Familienvater in der Saison 2023/24 erneut nach München zurück.

In Dresden trifft Johansson auf einen alten Bekannten: Trevor Parkes, ebenfalls neu im Eislöwen-Kader, spielte bereits in München mit ihm zusammen. Johansson gilt als laufstarker und verlässlicher Verteidiger, der durch Übersicht und Ruhe im Spielaufbau überzeugt.

Matthias Roos, Sportlicher Leiter der Dresdner Eislöwen: „Emil ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und kennt die Liga bereits. Er wird Ruhe in unser Spiel bringen, ist defensiv zuverlässig, wird uns mit seinem guten ersten Pass im Spielaufbau weiterhelfen und aufgrund seiner läuferischen Fähigkeiten bei schnellen Gegenangriffen auch Akzente in der Offensive setzen können.“

Emil Johansson: „Meine Familie und ich freuen uns auf dieses neue Kapitel in Dresden. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Club und spüre das Vertrauen. Mein Ziel ist es, mit Stabilität, Übersicht und Einsatz einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Mannschaft zu leisten.“

