Schwedische Offensivpower fÃ¼r den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kann mit dem 29-jährigen Fabian Ilestedt einen neuen Importstürmer im Breisgau begrüßen.

Im schwedischen Karlskrona geboren, lernte der Stürmer bei Tingsryds und Leksands das Eishockeyspielen, bevor er für Lindlövens IF erste Erfahrung im Seniorenbereich sammeln konnte.

Zuletzt war der großgewachsene Angreifer drei Jahre bei Mora IK in der zweithöchsten schwedischen Liga aktiv und zeichnet sich hier als beständiger und intelligenter Offensivspieler aus. Insgesamt kann der Linksschütze auf 207 Einsätze in der Hockey Ettan (157 Scorerpunkten) und 132 Spiele in der Hockey Allsvenskan (72 Scorerpunkte) zurückgreifen.

Bei den Wölfen wird der Offensivposten erstmals außerhalb seines Heimatlandes auflaufen und die Rückennummer 66 tragen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir haben in der Vergangenheit sowohl spielerisch als auch menschlich immer wieder positive Erfahrungen mit skandinavischen Spielern gemacht. Auch die Gespräche mit Fabian haben diesen Eindruck erneut verstärkt. Er verfügt über genau das Profil, nach dem wir gesucht haben. Mit seinem Torinstinkt, der Spielintelligenz und seiner Physis wird er eine große Bereicherung für unseren Kader sein. Wir freuen uns sehr, dass er sich dazu entschieden hat, ein Teil des Wolfsrudels zu werden.“

Neuzugang Fabian Ilestedt ergänzt: „Ich freue mich sehr, ein Teil des EHC Freiburg zu werden. Es ist für mich die erste Station außerhalb von Schweden und ich kann es kaum abwarten, diese neue Aufgabe anzunehmen. Ich bin nach Freiburg gekommen, um mit der Mannschaft möglichst erfolgreich zu sein. Gemeinsam als Team bin ich davon überzeugt, dass wir in dieser Saison noch viel erreichen können. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um als Wolfsrudel erfolgreiches Eishockey zu zeigen.“

Fabian Ilestedt wird voraussichtlich am Wochenende sein Debüt für den EHC Freiburg geben.

