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Schwedenpower für den ESVK

17. Juli 20261 Mins read70
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Symbolfoto ESVK Buron Joker - © by Sportfoto-Sale (DR)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Neuzugang aus Schweden für den ESV Kaufbeuren: Mit William Eriksson, der sowohl als Mittel- als auch als Außenstürmer einsetzbar ist, besetzt der ESVK seine dritte und letzte Kontingentstelle für die kommende Spielzeit.

Der 28 Jahre alte Rechtsschütze kommt dabei vom schwedischen Zweitligisten Södertälje SK nach Kaufbeuren in die Wertachstadt. Zuvor war der 178 cm große Stürmer bei seinen Heimatclub IF Björklöven, mit dem er zwei Mal die Vizemeisterschaft errang sowie mit einem kurzen Abstecher zu AIK (Solna) in der der Allsvenskan an der Scheibe aktiv.

Nach zwei weiteren starken Spielzeiten für Almtuna IS, in denen er jeweils teaminterner Top-Scorer war, wechselte er in der abgelaufenen Saison nach Södertälje. Nach insgesamt 400 Pflichtspieleinsätzen und 172 Scorerpunkten in seiner Heimat geht es für den schnellen Mittelstürmer nun nach Kaufbeuren. Für die Joker wird William Eriksson fortan mit der Rückennummer 11 auflaufen.

ESVK-Trainer Sebastian Buchwieser über den Schwedischen Neuzugang: „William Eriksson ist ein sehr schneller Spieler, der sich auch in Zweikämpfen besonders an der Bande durchzusetzen vermag. Im Spiel ohne Scheibe erkennt man bei ihm klar die schwedische Schule: er verfügt über ein hervorragendes Positionsspiel und verteidigt sehr umsichtig. Seine offensiven Fähigkeiten stellte er in der defensiv geprägten Allsvenskan schon mehrfach unter Beweis u.a. als er in Almunta Topscorer wurde. Hierbei zeichnet ihn sein präziser Schuss aber auch sein Auge für den Mitspieler aus. Wir freuen uns, dass sich die Geduld bei der Verpflichtung des dritten Imports ausbezahlt hat und William Eriksson in unseren Farben auflaufen wird.“

William Eriksson zu seiner Entscheidung nach Kaufbeuren zu kommen: „Ich freue mich sehr, nun für den ESVK zu spielen. Kaufbeuren und die Umgebung scheinen eine schöne Gegend zum Leben zu sein, und die Gespräche mit dem Verein haben bei mir einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Ich freue mich darauf, die Fans kennenzulernen, mich einzuleben und alles zu tun, was ich kann, um der Mannschaft zu einer erfolgreichen Saison zu verhelfen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: William Eriksson @ Elite Prospects

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