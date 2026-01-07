Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International WM U20 Schweden ist U20 Champion
U20

Schweden ist U20 Champion

7. Januar 20261 Mins read60
IIHF-WM
Gute Stimmung bei den schwedischen Fans Foto: ISPFD
Bonn. (PM MagentaSport) Nachdem die schwedische U20-Nationalmannschaft im Turnierverlauf neben dem Mitfavoriten aus den USA auch das DEB-Team deutlich schlug, sichert sie sich nach 14 Jahren wieder den WM-Titel.

Nach einer komfortablen 3-Tore-Führung zu Beginn des Schlussdrittels steht das Überraschungsfinale mit dem tschechischen 2:3-Anschlusstreffer 23 Sekunden vor dem Ende noch einmal kurz auf der Kippe, ehe die reifen Skandinavier ihre ungeschlagene Endrunde beim Empty Net in den letzten 8 Sekunden besiegeln. Tschechien wartet seit 25 Jahren auf den U-20-Titel, holt nach Silber und zweimal Bronze aber die 4. WM-Medaille in Folge.

