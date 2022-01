Schwache Vorstellung von Bozen in Ungarn â€“ Fehervar siegt mit 3:1

Bozen. (PM HCB) Die erste Etappe an diesem Wochenende „on the road“ endete für den HCB Südtirol Alperia in Szekesfehervar mit einer 3:1 Niederlage...

Bozen. (PM HCB) Die erste Etappe an diesem Wochenende „on the road“ endete für den HCB Südtirol Alperia in Szekesfehervar mit einer 3:1 Niederlage gegen Hydro Fehervar AV19.

Die Weißroten kamen eigentlich nie richtig ins Spiel und tauschten durch diese Niederlage gegen einen direkten Gegner mit den Ungarn den Platz in der Tabelle. Für Bernard & Co. geht nun die Reise weiter in die Tschechische Republik, wo am Sonntag mit Spielbeginn um 17:30 Uhr das Match gegen Tesla Orli Znojmo auf dem Programm steht.

Das Match. Greg Ireland schickte dasselbe Lineup wie in den Spielen vom letzten Wochenende auf das Eis, ohne die verletzten Pitschieler und Tauferer, das Tor hütete wieder Kevin Boyle.

Ausgeglichener erster Abschnitt in Szekesfehervar mit schnellen Szenenwechseln und einem herrlich herausgespielten Treffer für die Hausherren nach 15 Minuten: Bartalis legte von hinter dem Tor für Erdely im Slot auf, der unbehindert einnetzte. Bozen erspielte sich einige Torchancen bei einem Powerplay, wobei sich vor allem Plastino und Catenacci hervortaten. Die beste weißrote Möglichkeit hatte Frigo mi einer Direktabnahme im Slot auf Zuspiel von Miceli, er zielte aber genau auf den gegnerischen Goalie. Kurz vor Drittelende versuchte es Maione mit einem Alleingang sein Schuss ging knapp daneben und auch Halmo traf bei einem Gegenstoß nicht das Tor.

Bozen war gleich mit der ersten Aktion im Mitteldrittel nahe am Ausgleich durch einen Konter Gazley-Lowe, Tirronen verhinderte Schlimmeres, ansonsten waren Tormöglichkeiten in den ersten Minuten Mangelware. Erst zwei Powerplay für die Hausherren gegen Mitte des Abschnittes brachten etwas Bewegung ins Spiel und bei der zweiten Überzahl erhöhten die Ungarn durch einen Onetimer von Sarauer aus dem Bullykreis auf 2:0. Die Foxes hatten in der Folge einen kurzen Energieanfall, Gazley, Alberga und Frigo kamen jedoch bei einem aufmerksamen Pirronen nicht zu einem zählbaren Erfolg. Auf der anderen Seite machte Boyle zwei Mal gegen Kuralt und Campbell seinen Laden dicht, für Bozen vergab Maione kurz vor der zweiten Pause eine gute Möglichkeit, sein Wristshot war jedoch nicht von Erfolg gekrönt.

Fehervar suchte zu Beginn des Schlussabschnittes die endgültige Entscheidung und setzte sich im Bozner Drittel fest. Nach fünf Minuten konnten sich die Gäste erstmals befreien und hatten durch Ciampini und vor allem eine 100%-ige von Gazley nach einem Fehler der ungarischen Defensive den Anschlusstreffer auf dem Schläger. Aber anstatt 2:1 stand es kurz darauf 3:0 für Fehervar: drei weißrote Verteidiger schauten zu, wie Sarauer einen Rebound im Kasten von Boyle versenkte. Das Match war somit vorzeitig entschieden, die Hausherren kontrollierten das Spiel, während Bozen keine Akzente mehr setzen konnte. Kurz vor dem Schlusspfiff vermasselte Plastino dem Goalie der Hausherren mit einem Blueliner das Shutout und erzielte zumindest den Ehrentreffer für sein Team.

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia 3:1 (1:0 – 1:0 – 1:1)

Die Tore: 14:50 Csanad Erdely (1:0) – 31:11 PP1 Andrew Sarauer (2:0) – 47:07 Andrew Sarauer (3:0) – 59:40 Nick Plastino (3:1)

Schiedsrichter: Rencz/Smetana – Gatol/Muzsik

Zuschauer: 1309