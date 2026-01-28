Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EC Red Bull Salzburg

Schutz der Spieler muss im Vordergrund stehen

28. Januar 20261 Mins read122
Tyler Lewington - © EC Red Bull Salzburg Media
Salzburg. (PM Red Bulls) Aufgrund der heute ausgesprochenen Strafe gegen Tyler Lewington sowie der zuvor schon verhängten Strafen gegen Spieler der Moser Medical Graz99ers nach dem Spiel der win2day ICE Hockey League in Graz (23. Januar) sieht sich der EC Red Bull Salzburg zu einer Stellungnahme veranlasst.

Nach dem emotionsgeladenen Spiel am 23. Januar in Graz gegen die Moser Medical Graz99ers, in dessen Folge die Salzburger Spieler Dennis Robertson und Florian Baltram mit Gehirnerschütterung aus dem Spiel ausgeschieden sind, wurden von der ICE Hockey League im Nachgang folgende Strafen gegen Grazer Spieler ausgesprochen:

„Josh Currie von den Moser Medical Graz99ers wurde wegen eines illegalen Checks gegen Kopf oder Nacken (IIHF-Regel 48) für drei Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von 750 Euro belegt. Sein Teamkollege Marcus Vela erhielt für dasselbe Vergehen eine Zwei-Spiele-Sperre sowie eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro.“

Heute, am 27. Januar, wurde nun auch gegen Salzburgs Verteidiger Tyler Lewington vom ICE-Disziplinarsenat schlussendlich das Strafmaß kommuniziert:

„Über den Spieler des EC Red Bull Salzburg, Tyler Lewington, wird wegen Schädigung der sportlichen Integrität im Rahmen des Spiels Nr. 249 der win2day ICE Hockey League vom 23.01.2026 gemäß dem ICE Hockey League Game Book … eine Geldstrafe in Höhe von EUR 2.400,00 verhängt. Darüber hinaus wird gegen Tyler Lewington aufgrund der Beleidigung oder Bedrohung gegnerischer Spieler oder des Publikums … eine unbedingte Sperre von fünf Pflichtspielen ausgesprochen.“

Der EC Red Bull Salzburg reagiert auf die von der Liga heute ausgesprochene Strafe gegen Tyler Lewington mit folgendem Statement:

„Tyler Lewingtons Reaktion in Richtung Grazer Publikum ist in keinster Weise zu verharmlosen und auch zu sanktionieren. Die Red Bulls stehen für einen harten, fairen und technisch versierten Eishockeysport. Die angeführten Attacken der Grazer Spieler gegen den Kopf und Nackenbereich wurden vom Schiedsrichtergespann auch entsprechend geahndet. Das hohe Strafausmaß für Tyler Lewington im Vergleich zu den beiden Vergehen, die schwere Verletzungen nach sich zogen, ist aber eine große Enttäuschung. Die Liga muss sich ihrer Verantwortung noch mehr bewusstwerden. Der Schutz der Spieler muss jederzeit oberste Priorität haben.“

