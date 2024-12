SchÃ¼tzenfest in Germering: ERC Lechbruck siegt 11:6

Der ERC Lechbruck hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und mit einem 11:6-Auswärtssieg bei den Wanderers Germering ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Gegen das Team der Stunde,...

Der ERC Lechbruck hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und mit einem 11:6-Auswärtssieg bei den Wanderers Germering ein klares Ausrufezeichen gesetzt.

Gegen das Team der Stunde, das zuletzt mit Siegen gegen Sonthofen und Pfronten geglänzt hatte, zeigten die Flößer eine beeindruckende Leistung. Nach zwei Niederlagen in Serie stand der ERC unter Zugzwang – und lieferte eine Partie, die in Erinnerung bleiben wird.

ERC-Trainer Jörg Peters konnte gesundheitsbedingt nicht mitwirken, er wurde von den beiden Nachwuchstrainern Andreas Ott (U15) und Thomas Maier (U20) vertreten.

Bereits zu Beginn des Spiels war der ERC hochkonzentriert. Marcus Köpf hatte in der 2. Minute die erste Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Das Spiel nahm Fahrt auf, und in der 10. Minute kam es zu einer Schrecksekunde für die Lecher: Torhüter Markus Echtler verletzte sich und musste durch Christoph Lohr ersetzt werden. Doch der ERC bewältigte die Unterbrechung souverän. Kurz darauf erzielte Cameron Roberts, nach Vorlage von Marcus Köpf und Mathias Schuster, die 0:1-Führung (10. Minute). Zwei Minuten später legte Richard Schratt das 0:2 nach.

Germering reagierte mit energischen Angriffen und kam in der 13. Minute durch Dennis Sturm zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch die Flößer zeigten sich unbeeindruckt und starteten eine tolle Offensivserie: Marcus Köpf (Vorlage: Simon Maucher, Marius Hack), Simon Maucher (Cameron Roberts, Morris Demmler) und Lucas Hay (Fabian Bacz) schraubten das Ergebnis innerhalb von drei Minuten auf 1:5 zur ersten Pause.

Im zweiten Drittel versuchte Germering, den Rückstand zu verkleinern. Michael Fischer traf in der 25. Minute zum 2:5. Doch die Antwort des ERC fiel erneut spektakulär aus. Zwischen der 25. und 29. Minute zogen die Flößer durch Tore von Simon Maucher (zwei Treffer), Marcus Köpf und erneut Maucher (Vorlagen: Cameron Roberts und Marcus Köpf) auf 2:9 davon. Die Zuschauer im Polarium Germering waren sprachlos angesichts dieser Demonstration. Dennis Sturm gelang in der 35. Minute zwar das 3:9, doch bis zum Ende des Drittels blieb die Defensive des ERC stabil.

Im Schlussabschnitt zeigten die Wanderers Bemühungen, das Ergebnis zu verbessern, während der ERC weiterhin dominant auftrat. Lukas Fischer traf in der 48. Minute nach Vorarbeit von Tobias Dressel zum 3:10. Germering verkürzte in der 55. Minute durch einen Doppelschlag von Markus Mair und Quirin Reichel auf 5:10. Trotz des Kräfteverschleißes der Flößer traf Richard Schratt in der 59. Minute (Vorlagen: Fabian Bacz, Dominik Kösl) zum 5:11. Quirin Reichel sorgte in den Schlusssekunden mit seinem zweiten Treffer für Ergebniskosmetik, doch der 11:6-Sieg des ERC Lechbruck war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Die Flößer zeigten endlich die erhoffte Schusseffizienz und erzielten Tore am Fließband. Die Defensive agierte über weite Strecken konsequent, und die späten Gegentreffer waren angesichts der vorherigen Dominanz zu verkraften. Dieser Auftritt sichert dem ERC nicht nur drei wichtige Punkte, sondern gibt auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Nächstes Spiel: Freitag, 06.12.2024, 19:30 Uhr, im Lechparkstadion gegen den EV Ravensburg.

