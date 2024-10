SchÃ¼tz zerlegt MÃ¼nchen mit Viererpack im Alleingang: â€žGelang mir zuletzt in der U11 oder U12â€œ â€“ Ingolstadt festigt in Mannheim die Tabellenspitze: â€žHinten brutal gut gestandenâ€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Schütz bringt den SAP Garden zum Schweigen: Die Kölner Haie holen mit einem 6:4-Sieg gegen Red Bull München ihren ersten Auswärtserfolg...

Bonn. (PM MagentaSport) Schütz bringt den SAP Garden zum Schweigen: Die Kölner Haie holen mit einem 6:4-Sieg gegen Red Bull München ihren ersten Auswärtserfolg der Saison – dank eines glänzenden Viererpacks von Justin Schütz.

„In einem regulären Spiel ist mir das in der U11 oder U12 gelungen“, lacht Schütz. Die Haie zeigen sich eiskalt vorm Tor, während München das Momentum nach dem 3:3 verpasst, wie Markus Eisenschmid zugibt: „Das schnelle Gegentor hat uns den Schwung genommen.“ Ein besonderes Duell auch für die Trainer: Kari Jalonen trifft erstmals auf seinen früheren Spieler Toni Söderholm – und zieht am Ende den längeren.

Die Eisbären Berlin zeigen sich auch in Torlaune: Nach der 0:9-Klatsche gegen Bremerhaven offenbaren die Nürnberg Ice Tigers auch in Berlin defensive Schwächen und verlieren mit 2:6. Die Partie bleibt lange offen, bis sich die Eisbären im 3. Drittel absetzen. Neuzugang Liam Kirk, mit einem Tor und einer Vorlage, ist begeistert: „Unsere Fans sind verrückt! Ich bin hier, um dem Team bei einer weiteren Meisterschaft zu helfen.“

Nürnbergs Kapitän Marcus Weber spricht Klartext: „Die letzten 3 Spiele waren zu wenig. Die Strafen haben uns Probleme bereitet.“ Ingolstadt festigt weiterhin die Tabellenspitze.

Im Spitzenspiel gegen Adler Mannheim glänzt der ERC mit einem 3:1 und bleibt Tabellenführer. Mannheim bleibt zwar dran, scheitert aber vor allem an der Chancenverwertung. „Das Powerplay hat das Spiel für Ingolstadt entschieden“, meint Mannheims Kapitän Marc Michaelis. Noah Dunham lobt die Abwehrleistung seines ERC: „Wir standen hinten brutal gut, das zeichnet uns diese Saison aus.“

Frankfurt baut die Siegesserie weiter aus mit einem 3:0 in Düsseldorf und klettert auf Platz 4. DEG-Kapitän Philip Goguilla analysiert: „Uns fehlt die Durchschlagskraft und der Wille, ein Tor zu erzielen.“ Löwen-Spieler Cody Brenner lobt sein Team: „Wir haben defensiv gut gestanden und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“ Die Löwen haben Anschluss an Spitze und Düsseldorf bleibt im Tabellenkeller.

Am Donnerstag geht es mit dem 8. Spieltag in der PENNY DEL weiter: Ab 19.15 Uhr treffen die Nürnberg Ice Tigers auf die Iserlohn Roosters – live bei MagentaSport. Am Freitag steigt dann der Kracher zwischen den Eisbären Berlin und den Pinguins Bremerhaven – ab 19 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel abrufbar.

Red Bull München – Kölner Haie 4:6

Die große Justin-Schütz-Show steigt in München: 4 Tore erzielt der Kölner Hai gegen seinen Ex-Klub beim 6:4. Im neuen SAP Garden bringen die Kölner Haie den Münchnern die zweite Niederlage im dritten Spiel bei. Im ersten Duell von RB-Trainer Toni Söderholm mit seinem einstigen Coach und Lehrmeister auf der Kölner Bank Kari Jalonen kommen die Gastgeber nie so richtig in Fahrt. Die Haie präsentieren sich abgebrüht vor dem Tor, verlieren im dritten Drittel aber ihre sonst klarer Defensivstruktur.

Toni Söderholm, Trainer Red Bull München, trifft erstmals in der DEL auf Kari Jalonen: „Das ist ein schönes Wiedersehen. Wir telefonieren ab und zu, gesehen habe ich ihn nun schon länger nicht mehr. Das wird ein aufregender Tag. Ich schätze die Klarheit in seiner Arbeit. Er konzentriert sich zudem auf das Wesentliche und macht keine Kompromisse.“

Markus Eisenschmid, Red Bull München, verpasst mit dem Team nach dem 3:3 das Momentum: „Nach dem 3:3 dachte ich, dass wir das noch drehen. Wir haben aber dann das Momentum vom 3:3 nicht mitgenommen. Das schnelle Gegentor geht dann nach hinten los. Wir haben zu viele Scheiben leicht hergegeben und konnten uns so nicht festsetzen. Dazu kommt noch die starke Leistung von Justin Schütz.“

Nikolaus Heigl, Red Bull München, ist aktuell noch verletzt – und Münchens Maskottchen crasht das Interview: „Ich bin in einer Woche zurück im Training. Das wird schon.“

Justin Schütz, Vier-Tore-Schütze der Kölner Haie, blickt auf ein verrücktes letztes Drittel in München zurück: „In der Vorbereitung gegen Iserlohn ist mir das auch gelungen. In einem regulären Spiel ist mir das eher in der U11 oder U12 gelungen. Im letzten Drittel ging es hin und her. Da war das ein verrücktes Spiel. Ich bin froh, dass wir das gewonnen haben. Wir haben am Anfang der Saison viele Führungen verspielt. Da ist so ein Sieg wichtig.“

Gregor Macleod, Kölner Haie, sieht einen Charaktersieg beim 5:4 in München: „Wir wussten, dass die Münchner ihre Fans hinter sich haben. Die Strafen im dritten Drittel haben uns Ärger bereitet. Wir hatten zum Glück einen tollen Charakter. Wir lernen noch unsere Defensivsysteme. Da gibt es Ups und Downs.“

Kari Jalonen, Trainer Kölner Haie, schätzt seinen einstigen Spieler Toni Söderholm als Coach sehr: „Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte mit dem Gewinn der Championship in Helsinki. Wir sind Freunde. Toni Söderholm ist einer unserer zukünftigen Toptrainer in Finnland und ist seinen eigenen Weg gegangen. Er setzt viel aufs Detail.“

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 6:2

Die Ice Tigers machen nach dem 0:9-Debakel gegen Fischtown am Freitag auch in Berlin die Tore etwas zu weit auf. Lang halten die Ice Tigers dagegen und lassen sich nicht abschütteln. Doch im dritten Drittel setzen sich die Eisbären mit dem 5:2 entscheidend ab.

Neuzugang Liam Kirk, Eisbären Berlin, trägt ein Tor und eine Vorlage zum 6:4 gegen Nürnberg bei: „Wir sind sehr glücklich. Unsere Fans sind verrückt. Wir hatten fünf Spiele in neun Tagen und eine harte Woche. Ich liebe es hier mit den leidenschaftlichen Fans. Ich bin hier, um dem Team bei einer weiteren Meisterschaft zu helfen.“

Marcus Weber, Kapitän der Nürnberg Ice Tigers, findet klare Worte nach 15 Gegentoren in zwei Spielen: „Ich bin gar nicht zufrieden. Wir hatten uns viel mehr vorgenommen. Wir wussten, dass Berlin angeschlagen spielt und es viel einfacher halten. Wir müssen langsam aufwachen. Die letzten drei Spiele waren zu wenig. Die Strafen haben uns Probleme bereitet, das sind die Kleinigkeiten.“

Fischtown Pinguins – Iserlohn Roosters 5:0

Nach dem Vereinsrekord am Freitag in Nürnberg mit dem 9:0-Sieg zeigt sich Fischtown beim 5:0 gegen Iserlohn erneut in Torlaune. Vier Treffer im zweiten Drittel entscheiden die Partie für die Pinguins. Neben der zuletzt spektakulären Offensive sticht die Abwehrarbeit heraus: sechs Gegentore in sieben Spielen musste Bremerhaven nur hinnehmen. Bei Iserlohn steckt in der Abwehr der Wurm: Über vier Gegentore im Schnitt sind zu viel. Erneute ebnet ein krasser individueller Patzer vor dem 0:1 den Weg in die Niederlage.

Justin Büsing, Fischtown Pinguins, wird nach seinem Premierentor gefeiert: „Ich habe lang gewartet auf den Tag! Wir haben defensiv sehr gut gespielt und vorn unsere Tore gemacht. Da können nicht viele Teams mithalten. Wir haben zwei super Torhüter und unsere Defensive harmoniert. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“

Hubert Labrie, Kapitän der Iserlohn Roosters, kennt den Knackpunkt für das 0:5 in Bremerhaven: „Das 0:2 hat uns aus dem Konzept gebracht. Wir hatten eigentlich einen guten Start. Ich weiß nicht, was dem zweiten Gegentor passiert ist. Wir haben leider zu viele Fehler gemacht. Wir hatten ein paar Chancen und keine verwertet. Sie haben ihre Möglichkeiten genutzt. Das war der Unterschied.“

Joose Antonen, Neuzugang der Fischtown Pinguins, kam von Tappara Tampere als Sturmalternative nach Bremerhaven: „Es war eine schöne erste Woche und die Fans sind toll. Ich brauchte mal einen Wechsel aus meiner Heimat Finnland, wo ich meine ganze Karriere spielte. Das habe ich nun bekommen und das ist schön.“

Adler Mannheim – ERC Ingolstadt 1:3

Nach einem frühen Powerplay-Tor des Tabellenführers Ingolstadt ist Mannheim eigentlich gut im Spitzenspiel. Doch vor allem im zweiten Drittel vergeben die Adler eine Vielzahl an Chancen und müssen früh im dritten Drittel den 0:2-Schock hinnehmen. Ingolstadt bleibt ein Team der Stunde und trifft erneut im Powerplay – für Mannheims Kapitän Marc Michaelis herrscht hier noch Nachholdbedarf.

Marc Michaelis, Kapitän Adler Mannheim: „Die Special Teams waren entscheidend. Das Powerplay hat das Spiel für Ingolstadt entschieden. Ich mochte unsere Arbeitsmoral, aber wir waren nicht hart genug vorm Tor. Wir müssen das Powerplay verbessern. Da waren wir die letzten Spiele schon nicht gut genug.“

Noah Dunham, ERC Ingolstadt, freut die Abwehrstärke: „Vor allem hinten waren wir über 50 Minuten brutal gestanden. Das zeichnet uns generell aus in dieser Saison. Wenn man in Mannheim spielt, ist es normal, dass wir nicht so viele Schüsse bekommt.“

Schwenninger Wild Wings – Straubing Tigers 1:2

Nach fünf Niederlagen in Serie gelingt Straubing in Schwenningen mit dem 2:1 ein Befreiungsschlag. Zane MacIntyre überzeugt im Tor. Schwenningens schwarze Serie bricht nicht: der Wild Wings gelingt kein Sieg nach 60 Minuten

Steve Walker, Trainer der Schwenninger Wild Wings, kommt zu spät zur Feier: „Straubing hat ein starkes Forechecking gespielt. Jedes Spiel in dieser Liga ist wie ein Playoff-Spiel. Wir kamen heute ein bisschen spät zur Party. Das war die Hauptsache. Im dritten Drittel haben wir alles versucht.“

Tom Pokel, Trainer Straubing Tiger, Verein, zeigt sich erleichtert nach dem ersten Sieg nach fünf Niederlagen: „Nach so einer Phase war das unglaublich wichtig fürs Selbstvertrauen. Wir haben bewiesen, dass wir es können und waren ehrgeizig und bissig. Wir hatten ein bärenstarkes erstes Drittel. Jeder hat seine Leistung gebracht. Wir hatten auch einen starken Torwart.“

Düsseldorfer EG – Löwen Frankfurt 0:3

Die Löwen Frankfurt bauen ihre Siegesserie auf 4 Spiele aus und gewinnen souverän mit 3:0 in Düsseldorf. Damit knüpfen die Löwen an die Spitze der Tabelle an und stehen nun auf Platz 4. Für Düsseldorf ist es die 4. Niederlage in Folge und verharren somit weiterhin im Tabellenkeller.

Philip Goguilla, Kapitän der Düsseldorfer EG: „Ich glaube, Frankfurt spielt ein perfektes Auswärtsspiel. Wir sind nicht in der Lage, ein Tor zu schießen, und deswegen kann man auch kein Eishockeyspiel gewinnen. Die Durchschlagskraft und der Wille, ein Tor zu erzielen, fehlen.“

Cody Brenner, Spieler Löwen Frankfurt: „Ich denke, dass wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen haben. Defensiv haben wir gut gestanden, die Jungs haben es mir heute leicht gemacht, und so nimmt man gerne drei Punkte mit.“

